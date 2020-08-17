Время идет. Одна неделя проходит за другой, но с точки зрения оценки рисков текущей ситуации ничего не меняется. По-прежнему достаточно высоки риски второй волны коронавируса. По-прежнему сложно оценить сроки выхода экономик — как отдельно взятых стран, так и мировой экономики в целом — из текущей депрессии. И единственное, что пока совершенно точно ясно, так это то, что инвесторы продолжают верить в лучшее и только и ждут, когда весь этот кошмар закончится.

Об этом же, собственно, свидетельствуют и итоги прошедшей недели, которая выдалась достаточно сложной и нервной, но в конце концов, как в хорошей сказке, все завершилось хэппи эндом. Из пяти прошедших дней два дня наблюдались достаточно сильные движения — сначала вверх, а потом — вниз. Два дня движения — опять же разнонаправленные — более спокойные. И, наконец, в пятницу — околонулевая динамика. Однако, несмотря на всю эту совершенно невнятную динамику, все индексы умудрились вырасти и по итогам недели закрылись в плюсе. Хотя в некоторых случаях этот плюс был чисто символическим. Так, индекс NASDAQ прибавил всего 0,08%. Но даже в этом случае этот индекс, несмотря на кажущуюся коррекцию в акциях ведущих технологических компаний, умудряется все равно ползти все выше и выше и переписывает один за другим свои исторические максимумы.

Индекс широкого рынка S&P500 также недалек от рекордных значений, достигнутых в минувшем феврале. Достаточно одного хорошего движения в пределах 1% и можно будет праздновать очередную локальную победу. Короче, вывод пока один — ждем и надеемся.

Об этом же, кстати, очень ярко свидетельствует и расклад сил на отраслевом уровне. На прошедшей неделе основной спрос инвесторов был сосредоточен в акциях промышленных компаний и циклических компаний потребительского сектора. Первые только в среднем выросли за неделю на 2,59%, а вторые — на 2,05%. Акции именно этих секторов пострадали более всего в коронавирусный период и теперь инвесторы бросились их покупать в надежде на скорое восстановление экономики.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено почти 4,3 миллиона сделок с акциями 1 323 эмитентов на общую сумму более 4.4 миллиардов долларов США.

Ожидания рынка 17 августа

Неделя начинается с умеренного позитива. Правда этот позитив появился не вчера и не сегодня, а, пожалуй, уже более месяца назад, когда у участников рынка появилось ощущение, которое можно выразить одной фразой: ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! Пока подтверждения этому нет, но зато есть вера. И именно на этой вере держится весь рынок и продолжает ползти все выше и выше.

Вот и сегодня фьючерсы на основные американские индексы прибавляют очередные несколько десятых процента и вполне возможно, что именно такую же картину мы будем наблюдать и во время основной торговой сессии. Помешать этому вряд ли что-то сможет. День ожидается спокойный и относительно беспроблемный, так как выходящая макроэкономическая статистика не слишком принципиальна, а с точки зрения появления различных политических заявления понедельник — день также не самый топовый. Так что участники рынка будут продолжать большую игру на повышение с постоянными остановками и оглядками назад. Страшно, но очень хочется. Да и денег — выше крыши. Они же не могут лежать просто так, надо найти им применение. Так что выход только один — покупать, покупать, покупать.

Что касается акций отдельных эмитентов, то в первую очередь сегодня стоит обратить внимание на акции компании мирового лидера офф-лайн ритейлинга Walmart inc. (WMT), квартальная отчетность которого ожидается завтра до начала торгов. А поскольку от компании ждут очень сильных финансовых показателей по итогам 2-го квартала 2020 года, то есть достаточно большие шансы увидеть повышенный спрос в этих акциях со стороны инвесторов.