Charter Communications – одна из двух крупнейших кабельных компаний США, предоставляющая услуги проводной интернет-связи, телефонной связи и платного телевидения. В 2015 году компания прошла через тройное слияние (Time Warner Cable и Bright House), в результате чего заняла 25% рынка широкополосного интернет-доступа и сравнялась с крупнейшей кабельной компанией США Comcast. Крупнейшим акционером Charter Communication является холдинговая компания Liberty Broadband, входящая в группу компаний Liberty Media, под руководством Джона Мэлоуна (инвестор/экс-президент компании Tele-Communication).

Charter Communications в 2019 году завершила процесс обновления инфраструктуры проводного интернета до DOCSIS 3.1, обеспечив абонентов скоростью интернета 1Гбит/с на всей территории покрытия. Завершение процесса обновления инфраструктуры позволит существенно сократить объем капитальных затрат, что будет способствовать росту свободного денежного потока (FCF).

В 2018 году компания запустила услуги мобильной связи (MNVO). За два года предоставления услуг компания смогла нарастить количество абонентов примерно до полутора миллионов. Развитие сегмента беспроводной связи приведет к паритету с конкурентами в пакетных продуктах «сотовая связь + высокоскоростной интернет».

Сокращение доли низкомаржинального сегмента «Видео» в совокупной выручке на фоне снижения популярности Pay-TV будет способствовать росту маржинальности компании. В перспективе трех лет мы ожидаем улучшение маржинальности по EBITDA до 42%.

Введение карантинных мер привело к повышенному спросу на широкополосный интернет, так по итогам полугодия, количество пользователей возросло на 1,4 млн. В среднесрочной перспективе формат удаленной работы продолжит оставаться драйвером роста числа новых пользователей компании.

По нашим оценкам, целевая стоимость акций компании на горизонте 1,3 и 5 лет может сформироваться на уровнях $690, $800 и $880, соответственно.

Основные риски:

• Cord-cutting — более высокие темпы снижения количества пользователей Pay-TV приведут к замедлению темпов роста выручки, что негативно скажется на общем сентименте инвесторов относительно компании.

• Разворачивание 5G стандарта создаст альтернативу для кабельного соединения. На текущий момент только компания Verizon предоставляет доступ к интернету 5G для домашних пользователей в отдельных регионах. Дальнейшее развертывание сетей может привести к замедлению темпов роста новых пользователей Charter.



