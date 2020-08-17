Финансовый мир с оптимизмом смотрит на перспективы Tesla
Две ведущие инвестиционные компании США повысили целевую цену по акциям Tesla, что вызвало новую волну роста ее котировок. Авторитетная Wedbush Securities подняла таргет по данной бумаге с $1800 до $1900. Обновленный прогноз предполагает потенциал роста на 9% с уровней закрытия пятницы, 14 августа. Основная причина пересмотра таргета аналитиками в том, что Tesla показывает феноменальные продажи в Китае. Из 90,6 тыс. произведенных во втором квартале автомобилей 50 тысяч регистраций пришлось на КНР. На этом фоне Tesla увеличивает также продажи аккумуляторов и трансмиссий другим производителям, что позволяет масштабировать выпуск электрокаров на весь мир. Особое внимание в стратегии компании также заслуживает презентация «вечной» батареи, намеченная на сентябрь. Успех этой технологии обеспечит Tesla статус первой в мире компании, которая выведет на рынок массовый бюджетный электромобиль, расходы на который будут сопоставимы с расходами на машины с ДВС.
Еще одним позитивным драйвером для бумаг компании Илона Маска стало повышение таргета по ее акциям аналитиками Merrill Lynch в два раза – с $800 до $1750. Столь резкий пересмотр оценки компании со скептической на оптимистичную не прошел незамеченным для рынка. После роста на 1,8% по итогам торгов 14 августа акции Tesla на премаркете 17-го подорожали еще на 1,6%. Сейчас бумага торгуется недалеко от новых таргетов — в диапазоне $1650-1700. Аргументы Merrill Lynch в пользу инвестирования в акции Tesla отличаются от доводов других представителей финансового мира. В компании говорят, что бизнес-модель автопроизводителя позволяет наращивать продажи в условиях «неограниченного дешевого финансирования». По прогнозу Merrill Lynch, в ближайшие пять лет Tesla способна наращивать оборот на 50% ежегодно, что вполне оправдывает текущую стоимость акций, которые за последний год на позитивных ожиданиях подорожали в 6,5 раза.
Стоит заметить, что, несмотря на постепенный перелом в оценке инвестдомами акций Tesla, они сохраняют очень широкий разброс прогнозов на ближайшие месяцы. Минимальная целевая цена по бумаге ниже $90, максимальная доходит до $2400, а медианная близка к $1300, что дает основание для прогноза коррекции в этих бумагах более чем на 20%.
На наш взгляд, акции Tesla стоит рассматривать как венчурную инвестицию с высоким потенциалом дальнейшего роста. Уже сейчас в стоимости компании – самой дорогой из всех автомобильных – заложено то, что она произведет революцию на рынке и станет доминирующим производителем на несколько лет. Мы полагаем, что это весьма вероятно. Однако не исключаем, что будущие доходы Tesla будут в большей мере связаны не с производством готовых моделей, а с выпуском комплектующих для электромобилей других марок по всему миру. При этом модельный ряд самой Tesla будет основным ориентиром для рынка в плане инноваций. Даже при реализации этого, весьма умеренного сценария дальнейший подъем акций к отметкам $2000 и выше на горизонте полугода вполне вероятен и обоснован. Но не стоит забывать и о рисках: малейший промах в стратегии Tesla может привести к массовой фиксации прибыли и, как следствие, к уходу котировок в диапазон $1100-1200 или даже ниже.
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