Две ведущие инвестиционные компании США повысили целевую цену по акциям Tesla, что вызвало новую волну роста ее котировок. Авторитетная Wedbush Securities подняла таргет по данной бумаге с $1800 до $1900. Обновленный прогноз предполагает потенциал роста на 9% с уровней закрытия пятницы, 14 августа. Основная причина пересмотра таргета аналитиками в том, что Tesla показывает феноменальные продажи в Китае. Из 90,6 тыс. произведенных во втором квартале автомобилей 50 тысяч регистраций пришлось на КНР. На этом фоне Tesla увеличивает также продажи аккумуляторов и трансмиссий другим производителям, что позволяет масштабировать выпуск электрокаров на весь мир. Особое внимание в стратегии компании также заслуживает презентация «вечной» батареи, намеченная на сентябрь. Успех этой технологии обеспечит Tesla статус первой в мире компании, которая выведет на рынок массовый бюджетный электромобиль, расходы на который будут сопоставимы с расходами на машины с ДВС.

Еще одним позитивным драйвером для бумаг компании Илона Маска стало повышение таргета по ее акциям аналитиками Merrill Lynch в два раза – с $800 до $1750. Столь резкий пересмотр оценки компании со скептической на оптимистичную не прошел незамеченным для рынка. После роста на 1,8% по итогам торгов 14 августа акции Tesla на премаркете 17-го подорожали еще на 1,6%. Сейчас бумага торгуется недалеко от новых таргетов — в диапазоне $1650-1700. Аргументы Merrill Lynch в пользу инвестирования в акции Tesla отличаются от доводов других представителей финансового мира. В компании говорят, что бизнес-модель автопроизводителя позволяет наращивать продажи в условиях «неограниченного дешевого финансирования». По прогнозу Merrill Lynch, в ближайшие пять лет Tesla способна наращивать оборот на 50% ежегодно, что вполне оправдывает текущую стоимость акций, которые за последний год на позитивных ожиданиях подорожали в 6,5 раза.

Стоит заметить, что, несмотря на постепенный перелом в оценке инвестдомами акций Tesla, они сохраняют очень широкий разброс прогнозов на ближайшие месяцы. Минимальная целевая цена по бумаге ниже $90, максимальная доходит до $2400, а медианная близка к $1300, что дает основание для прогноза коррекции в этих бумагах более чем на 20%.

На наш взгляд, акции Tesla стоит рассматривать как венчурную инвестицию с высоким потенциалом дальнейшего роста. Уже сейчас в стоимости компании – самой дорогой из всех автомобильных – заложено то, что она произведет революцию на рынке и станет доминирующим производителем на несколько лет. Мы полагаем, что это весьма вероятно. Однако не исключаем, что будущие доходы Tesla будут в большей мере связаны не с производством готовых моделей, а с выпуском комплектующих для электромобилей других марок по всему миру. При этом модельный ряд самой Tesla будет основным ориентиром для рынка в плане инноваций. Даже при реализации этого, весьма умеренного сценария дальнейший подъем акций к отметкам $2000 и выше на горизонте полугода вполне вероятен и обоснован. Но не стоит забывать и о рисках: малейший промах в стратегии Tesla может привести к массовой фиксации прибыли и, как следствие, к уходу котировок в диапазон $1100-1200 или даже ниже.