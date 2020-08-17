На валютном рынке рубль в понедельник ощутимо терял позиции
На валютном рынке рубль в понедельник ощутимо терял позиции. При этом в дневные часы валюты-аналоги рубля по развивающимся рынкам снижались не столь значительно: наибольшие потери несла турецкая лира, однако ее отрицательная динамика уступала потерям рубля. Впрочем, к вечеру валюты EM усилили падение, отыгрывая негатив от сохраняющихся противоречий между США и Китаем. Однако для рубля главным фактором снижения, по всей видимости, являлись возможные санкционные риски. Это проявлялось и в том, что рубль активно слабел, теряя более 1% к доллару и евро, несмотря на падение американской валюты на глобальном рынке. Так, индекс доллара к шести основным мировым валютам обновлял в понедельник минимум более чем за неделю.
Необходимо отметить, что вероятно уже с середины недели компании-экспортеры начнут подготовку к основным налоговым платежам (основные расчеты в следующий вторник), и текущее ослабление рубля является хорошей возможностью для конвертации валютной выручки по привлекательному курсу.
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