Неделя началась со снижения. На отрицательной территории закрылось большинство основных бумаг. Лидерами роста стали акции Селигдара (+36,64%). В аутсайдерах оказались бумаги АФК Система (-3,01%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Аэрофлот (-1,58%) ожидает расширения географии полетов. Компания ведет переговоры со странами ЮВА и надеется на пересмотр списка ЕС до конца года. Мы видим, что заболеваемость COVID-19 в России колеблется вблизи 5 тыс. в сутки и не проявляет тенденции к резкому росту. Вакцинации населения и формирования иммунитета стоит ожидать в четвертом квартале. Мы не исключаем в середине или в конце осени возобновления полетов в страны ЕС всех категорий путешественников, но с ограничениями и с соблюдением санитарно-эпидимеологического контроля. Новость об открытии границ вызовет бурную спекулятивную реакцию. Дополнительным драйвером роста может стать цена подписки на допвыпуск акций. Вопрос вынесен на собрание акционеров, реестр закрылся вчера. Мы ожидаем, что ниже 80 руб. цена до конца квартала не упадет, а целью может стать отметка 105 руб.

Экономика показывает признаки восстановления. Промпроизводство в июле выросло на 3,4% к предыдущему месяцу. Худшая динамика продемонстрирована в сфере добычи полезных ископаемых (-6,6%), меньший спад производства в годовом выражении (-3,3%) зафиксирован в обрабатывающих отраслях. Мы полагаем, что темпы восстановления будут медленными, возможно, в отдельные месяцы ряд отраслей покажет снижение. На полное восстановление до докризисного уровня может уйти от полутора лет.

НЛМК (+0,92%), спек. продажа. Формируется разворотная фигура, цель технической коррекции — 152 руб. на горизонте двух недель.

Ожидаем умеренное снижение. Ориентир для пары USD/RUB: 73-74, прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 3000-3050 пунктов.