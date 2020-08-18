По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки вновь продемонстрировали смешанную динамику. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,27%, закрывшись на отметке 3381,99 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,31%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США просела на два базисных пункта, до 0,69%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до −0,45%.

На текущей неделе фактором, поддерживающим рост рисковых активов, будут ожидания публикации «минуток» ФРС США, которые могут указать на то, что ведомство Джерома Пауэлла готово перейти к таргетированию инфляции и дадут больше информации о дальнейшей политике стимулирования заокеанской экономики. Сегодня в фокусе инвесторов будут отчеты Walmart и Home Depot, а в среду свои операционные показатели опубликуют Target и Nvidia. Акции Nvidia в понедельник были в лидерах роста после того, как в преддверии квартальных результатов по ним были повышены ценовые цели. Согласно данным Refinitiv, по состоянию на пятницу, 457 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, опубликовали свои результаты, из которых 81,4% оказались выше резко заниженных ожиданий экспертов.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1% и закрылись на отметке $45,27. Поводом для позитивных настроений стала информация агентства Reuters о том, что страны ОПЕК+ почти полностью выполнили в июле соглашение о сокращении мировой добычи, а также заявления американских официальных лиц о том, что Китай соблюдает первую фазу торгового соглашения, в рамках которой государственные нефтяные компании Поднебесной забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей нефти из США в августе и сентябре. Кроме того, согласно прогнозу Минэнерго США добыча нефти в крупнейших американских нефтегазодобывающих регионах, значительная часть производства которых составляет сланцевая нефть, в сентябре по сравнению с августом снизится на на 0,25%, до 7,558 миллиона баррелей. Сегодня в 23:30 МСК игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду.

В понедельник индекс Мосбиржи предпринял попытку штурма уровня 3100 пунктов, однако данный рубеж может стать серьезным препятствием для его дальнейшего роста. На данном этапе локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3045 и 3020 пунктов, сопротивление — 3100 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 130000 и 120000 пунктов, сопротивления — 131000 и 132700 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,73, потеряв 1,18% по отношению к американскому доллару. На данном этапе для пары доллар/рубль по-прежнему остается актуальным диапазон 72,70—74.