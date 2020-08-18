В понедельник повышение по российским фондовым индексам приостановилось, коррекция вниз по индексу РТС была заметней, чем по индексу МосБиржи – расхождение объясняется ослаблением рубля по отношению к доллару США, которое, по всей вероятности, было вызвано пересмотром инвесторами оценок геополитических рисков на фоне событий в Белоруссии. В итоге акции АФК Система (AFKS) подешевели на 3.0%, корпорации Алроса (ALRS) – на 2.2%, Магнита (MAGN) – на 1.6%, Новатэка (NVTK) – на 1.5%. Спрос сохранялся в бумагах «защитного» характера, таких как акции Полюса (PLZL, +4.2%).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Как и в секторе высоколиквидных бумаг, участники рынка отдали предпочтение акциям золотодобывающего сектора: привилегированные акции Селигдара (SELGP) подорожали на 36.6%, обыкновенные (SELG) – на 5.2%, обыкновенные акции Бурятзолото (BRZL) – на 9.0%, Петропавловска (POGR) – на 8.2%. Тем временем Костромская сбытовая компания (KTSB) подешевела на 6.1%, Ставропольэнергосбыт (STSB) – на 4.7%, Кубаньэнерго (KUBE) – на 3.5%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период коррекции-консолидации по индексу РТС. Геополитические риски вновь негативно влияют на готовность инвесторов к принятию риска на российском рынке, важным источником новостей стала Республика Беларусь, для обсуждения ситуации и реакции на нее лидеры стран ЕС, как сообщается, проведут телеконференцию в среду утром.

На валютном рынке курс рубля оказался под давлением геополитических рисков, но это давление отчасти компенсируется ослаблением доллара США на мировом рынке (индекс доллара DXY находится вблизи минимального за два года значения).