Внешний фон нельзя назвать позитивным. Впрочем, укрепление иены можно отнести, как к низким аппетитам риска, так и к банальной «порче» самого доллара. AUD и CAD укреплялись на 0,2%, а вот NZD слабел против валюты США на 0,2%. С другой стороны, динамика сырьевых валют развитых стран последнее время плохо коррелирует с валютами развивающихся стран. Сырьевые контракты преимущественно торгуются в минусе, но потери эти незначительные. Вероятно, что отечественные индексы начнут день вблизи значений закрытия торгов накануне. Рубль после бурного ослабления может отыграть часть потерь у американского доллара.

По итогам торгов 17 августа индекс МосБиржи снизился на 0,31% до 3052,46 п., а РТС на 1,14% до 1308,71 п. Торги начинались позитивно, реагируя на очередные вливания в денежную систему Китая, но в течение дня настроения лишь ухудшались. Brent опускалась почти до $44,5 за баррель на опасениях проблем со спросом из-за второй волны COVID-19, которая становится всё более реальной. Также не способствует оптимизму отсутствие согласия в американском Конгрессе по новому пакету экономической помощи. Одним из индикаторов неприятия риска на глобальном рынке стала иена, которая отыгрывала у доллара более 0,5% к вечеру понедельника. В корпоративном плане особого негатива не было. «Интер РАО» (-0,7%) сообщила о падении прибыли в I полугодии на 12,3% до 42 млрд рублей при снижении выручки на 8,4%. Совет директоров «Детского Мира» (-1,14%) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды из нераспределённой прибыли за IV квартал 2019 года в размере 2,5 рублей на акцию. Таким образом, дивиденды за 2019 год составят 10,6 рублей на акцию. В качестве даты отсечки реестра предложено 29 сентября. В лидерах дня были бумаги «Петропавловск» (+8,2%) на новостях об уходе из руководства основателя компании, что должно снизить остроту внутреннего корпоративного конфликта. Также выросли «Селигдар» (+5,16%), TCS Group (+4,56%), «Полюс» (+3,74%) и Polymetal (+3,3%). Рост бумаг золотодобывающих компаний связан с разворотом в котировках золота, которое снова претендует на рост выше $2000 за тройскую унцию. Самыми слабыми были АФК «Система» (-3,07%), «Алроса» (-2,46%), «НОВАТЭК» (-1,98%) и «Магнит» (-1,96%). Объём торгов на московской Бирже превысил 82,5 млрд рублей.

На рубль продолжает оказывать давление ситуация на рынке ОФЗ. Инвесторы пока не готовы покупать облигации федерального займа с низкими доходностями. В итоге на вторичном рынке доходности растут. К примеру, по ОФЗ 26228 она превысила 6,24%. Соответственно, можно говорить, что нерезиденты пока уходят из российского госдолга, что негативно сказывается на рубле. Также дополнительную неуверенность создаёт нефть, которая испытывает сложности с закреплением выше $45 за баррель Brent. Примечательно, что AUD и CAD отыгрывали у доллара почти 0,5%, но вот сам рубль оказался в группе аутсайдеров валют развивающихся стран. В какой-то мере на рубль может влиять политический кризис в Республике Беларусь, которая является важным торгово-экономическим и политическим партнёром РФ. Однако это лишь один из факторов, а не основная причина. Возможно, что предстоящий налоговый период немного смягчит давление на рубль. Во всяком случае, ставки на межбанковском рынке начали расти, говоря о повышенном спросе на рублёвую ликвидность.

Пока индекс Dow Jones прибывал в сомнениях, NASDAQ записал на свой счёт 33-й рекордный финиш в текущем году. Во многом это стало возможно благодаря акциям Tesla (+11,2%), которые продолжают свой взлёт и на сей раз за счёт очередных рекомендаций инвестиционных аналитиков. В бумагах Nvidia Corp. рост на 6,7% также за счёт повышений рекомендаций инвестиционных специалистов, которые полагают, что производитель графических карт выигрывает от пандемии, приведшей к резкому спросу на игровые консоли и компьютеры. Domino’s Pizza Inc. (+2,6%) планирует нанять ещё 20 тыс. сотрудников для закрытия позиций на фоне резкого роста спроса на доставку еды. В акциях Novavax рост на 6,15% благодаря заявлениям компании о начале второго этапа испытаний вакцины против COVID-19 в ЮАР. Безусловным проигравшим стали акции авиакомпаний. Акции United Airlines Holdings упали на 4,92%, а American Airlines Group на 5,32%. Естественно, что реакция американских инвесторов была схожа с европейскими. Рост заболеваемости COVID-19 и возвращение ограничительных мер это плохая новость для авиаперевозок. Самое интересное состоит в том, что сектор технологий не был лидером дня. Наиболее сильный рост показали бумаги сектора товаров длительного потребления (+1,21%) и недвижимости (+0,89%), а вот самые сильные потери были в финансах (-1,54%) и энергетике (-0,63%). Статистика дня слабо влияла на рынок, а поэтому заслуживает упоминания в конце обзора по американским торгам. Индекс уверенности строителей от NAHB вырос на 6 п. до 78 п. в августе. Меж тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в августе до 3,7 п. при ожиданиях 15,0 п. и 17,2 п. предыдущего значения в июле. По итогам дня DJIA упал на 0,31% до 27844,91 п., S&P 500 вырос на 0,27% до 3381,99 п., а NASDAQ поднялся на 1,0% до 11129,73 п.

Пока акции Tesla взлетали до новых максимумов на ожиданиях роста продаж в Китае, президент Дональд Трамп вынашивал и в итоге выносил очередной указ, ограничивающий доступ китайской Huawei к доступным на рынке микрочипам. Такими темпами Китай окажется в ситуации, когда будет проще отказаться от американского рынка вместе с американскими товарами. Впрочем, на фондовые индексы данная новость не произвела впечатление, так как они продолжили расти на ожиданиях очередных вливаний ликвидности со стороны Народного Банка. В Австралии рынок, напротив, отреагировал ростом на утверждение в протоколе Резервного Банка страны, что дополнительные меры стимулирования пока не требуются. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23067,57 п. (-0,13%), Hang Seng — 25330,17 п. (-0,07%), Shanghai Composite — 3446,57 п. (+0,23%).

Доллар продолжил терять свои позиции, а золото их приобретать. На Comex котировки жёлтого металла вновь пересекли отметку $2000 за тройскую унцию. На рынке нефти реакции на слабый доллар почти нет. Более сильное влияние оказывает информация о том, что уровень дисциплины в рамках соглашения OPEC+ упал в июле до 95%-97%, как об этом пишет Reuters. С августа в OPEC+ повышают производство и есть риск того, что некоторые представители могут вновь нарушить свои обязательства. Впрочем, в среду 19 августа состоится заседание мониторингового комитета. К 9:00 мск Brent — $45,16 (-0,46%), WTI — $42,92 (-0,58%), Золото — $2006,7 (+0,40%), Медь — $6381,3 (-0,24%), Никель — $14570 (-0,20%).

Индекс доллара снижался на 0,25% до 92,62 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,68% по сравнению с 0,69% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,189 (+0,17%), GBP-USD — $1,314 (+0,26%), USD-JPY – 105,6 (-0,4%).