Мировые рынки начали неделю умеренным ростом. Поддержку оказало сохранение позитивной динамики финансовых рынков КНР на фоне предоставления дополнительной ликвидности финансовому сектору (Народный Банк Китай выдал местным банкам среднесрочных кредитов на сумму 700 млрд юаней или около 101 млрд долл.), сообщений о начале 24 августа торгов бумагами первой партии стартапов в рамках реформированной системы первичного публичного размещения и отсутствия геополитического негатива, — несмотря на то, что встреча между США и КНР в выходные не состоялась, американская сторона достаточно благожелательно оценила усилия КНР по следованию торгового соглашения, а Reuters сообщил, что Китай планирует закупить большой объем нефти в США а августе-сентябре. Ослаблению коррекционных настроений в Европе и сегментированному спросу на активы развивающихся рынках способствовали неплохая конъюнктура товарных рынков (цены на металлы повышались, ведомые драгметаллами, нефтяные котировки провели день в консолидации, сумев к вечеру отыграть внутридневные потери) и устойчивость сантимента на американском фондовом рынке, где спросом пользовались акции Metal&Mining, hi-tech и ведущих ритэйлеров, планирующих представить неплохие финансовые результаты на этой неделе. В результате индекс NASDAQ Composite вырос на 1% и смог обновить исторические максимумы, а вот индекс S&P500 прибавил лишь 0,3% ввиду фиксации прибыли в акциях нефтегазового и финансового секторов.

Сегодня рынки переходят в состояние ожидания значимых новостных поводов. По состоянию на утро вторника на азиатских рынках акций преобладает инерционная повышательная динамика, — в выраженном «минусе» лишь корейский KOSPI. Однако фьючерсы на американские индексы не демонстрируют значимых отклонений, европейские – умеренно снижаются, как и цены на нефть. Мы ждем сегодня некоторого охлаждения мировых рынков, испытывающих дефицит триггеров для продолжения роста. Из значимых событий сегодня – отчетности в США (в фокусе – результаты Walmart и Home Depot) и данные по разрешениям на строительство и число домов, строительство которых началось в США.

По итогам вчерашней торговой сессии индекс МосБиржи снизился на 0,3%, — внутридневные попытки роста и приближения к отметке 3100 пунктов оказались неудачны из-за возобновления фиксации прибыли по «голубым фишкам» на фоне внутридневной просадки нефтяных котировок и выраженной слабости рубля. Сегодня мы ждем перехода индекса МосБиржи к проторговке середины диапазона 3000-3100 пунктов, видим риск перехода индекса в нижнюю часть диапазона в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона и новых попыток цен на нефть Brent уйти ниже 45 долл./барр..