Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением в пределах 0.2-0.4%, в диапазоне 3040-3060 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3080, 3090 п.

После открытия со сдержанным отклонением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Слабое косвенное влияние на ход локальных торгов может оказать лишь публикация июльских данных по закладкам новых домов и количеству выданных разрешений на строительство в США (15.30 МСК). Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.31%) и РТС (-1.14%) завершили основные торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов рублевый индекс МосБиржи понизился на 0.03%. В течение первого часа с момента открытия указанные индексы сумели в очередной раз обновить свои максимальные значения почти за полгода. Однако их непродолжительный утренний прирост сменился неспешным сползанием на отрицательную территорию.

Явное угнетающее действие на долларовый индекс РТС вчера оказало существенное ослабление курса отечественной валюты. По-видимому, оно было связано с тревожными событиями в соседней Белоруссии. По этой же причине вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке не сумело вытянуть локальные фондовые индексы в плюс. В целом вчерашнюю динамику российского рынка акций можно было охарактеризовать как неуверенную.

Среди значимых внешних тенденций, помимо тревожных политических новостей из соседней страны, стоит отметить продолжение ухудшения отношений между США и Китаем. Президент Трамп подписал очередной указ, ограничивающий действие на территории США китайского приложения TikTok. Кроме того, он не исключил возможности оказания давления и на другие китайские компании в США, включая столь мощный сервис, как Alibaba.

Между тем, официальные консультации между США и Китаем по поводу реализации первого этапа торгового соглашения не состоялись в минувшую субботу. Теперь они отложены на неопределенный срок.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на незначительное понижение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с весьма неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим падением вновь отличились акции Алроса (ALRS RM, —2.21%). В них продолжились распродажи по факту недавней публикации слабых финансовых результатов эмитента по МСФО за 2 квартал и за 6 месяцев 2020 года. Чистая квартальная прибыль алмазодобывающей компании в рублях упала на 98%, а полугодовая – на 91% в сравнении с аналогичными показателями годичной давности. Кроме того, было официально объявлено об отсутствии условий для выплаты промежуточных дивидендов на акции Алроса за 2020 год.

Акции АФК Система (AFKS RM, —2.98%) возобновили коррекционное падение после состоявшегося в них на прошлой неделе всплеска эмоциональных покупок на необычно высоких объемах. Тогда они пользовались спросом на фоне известия о том, что контролируемая эмитентом компания «Биннофарм» будет производить российскую вакцину от коронавируса COVID-19. По-видимому, инвесторы и спекулянты восприняли указанную новость излишне позитивно.

Намного сильнее рынка торговались бумаги золотодобывающих компаний: Полюс (PLZL RM, +4.21%), Polymetal (POLY RM, +3.60%), Petropavlovsk PLC (POGR RM, +8.19%), Лензолото-ао (LNZL RM, +4.44%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +4.07%), Селигдар-ао (SELG RM, +5.16%), Селигдар-ап (SELGP RM, +36.64%). Позитивная динамика указанных бумаг была в основном связана со вчерашним возобновлением роста стоимости фьючерсов на золото. Однако свою благоприятную роль сыграли и корпоративные новости эмитентов.

Акции Petropavlovsk получили дополнительный стимул для роста на фоне известия о том, что в компании назначен новый временный CEO и избран председатель совета директоров. В то же время основатель Petropavlovsk Павел Масловский покинул компанию. В связи с этим инвесторы и спекулянты надеются на то, что острый корпоративный конфликт на золотодобывающем предприятии завершен.

Привилегированные акции «Селигдара» сильно подорожали в связи с ожидаемым улучшением дивидендной политики в их отношении. Соответствующий вопрос будет рассмотрен советом директоров эмитента уже в ближайшую среду.

Не стоит забывать и про возможный предстоящий выкуп акций «Лензолота» у миноритарных акционеров. Другим вариантом может стать обмен этих бумаг на акции золотодобывающей компании «Полюс».

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.3%. Японский Nikkei225 понизился на 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.