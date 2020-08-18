Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник, после обновления очередных локальных максимумов, снизились и опустились к поддержкам 3040 и 1310 пунктов соответственно. Долларовый индикатор чувствовал себя менее уверенно из-за ослабления рубля. В ближайшие сессии можно говорить о наличии рисков снижения индексов к 3000 и 1280 пунктам соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3000-3100 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне потерял чуть более 1% к доллару и евро. Пара доллар/рубль в очередной раз отскочила от поддержки 72,50 руб, что подтверждает высокую вероятность обновления августовского пика 74,53 руб в ближайшие сессии. Пара евро/рубль стремилась к верхней границе диапазона 86-88 руб. Европейская валюта против доллара во вторник расположена не так далеко от максимума августа 1,1916, что предвещает сохранение силы евро в том числе против рубля.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, вновь окажутся под понижательным давлением ввиду отсутствия веских позитивных драйверов движения извне. На мировых биржах наступает период августовского затишья, который может увеличивать внутридневную волатильность. Золото и серебро, тем временем, вернулись к росту и во вторник торгуются чуть выше 2000 долл и 28 долл соответственно, что обеспечит сохранение спроса на бумаги золотодобытчиков.