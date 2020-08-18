Рынок акций РФ и рубль останутся под давлением в начале дня на фоне геополитических рисков, полагают аналитики.

Индекс Мосбиржи приблизится к психологически значимой поддержке в районе 3000 пунктов, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период коррекции-консолидации индекса РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Геополитические риски вновь негативно влияют на готовность инвесторов к принятию риска на российском рынке, важным источником новостей стала Республика Беларусь, для обсуждения ситуации и реакции на нее лидеры стран ЕС, как сообщается, проведут телеконференцию в среду утром. На валютном рынке РФ курс рубля оказался под давлением геополитических рисков, но это давление отчасти компенсируется ослаблением доллара на мировом рынке", — добавил он.

Сегодня есть риск перехода индекса в нижнюю часть диапазона 3000-3100 пунктов по индексу Мосбиржи в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона и новых попыток цен на нефть марки Brent уйти ниже 45 долларов за баррель, оценил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 1%. Окончание сезона публикации квартальных отчетов, большинство из которых оказались лучше ожиданий инвесторов, вселило в рынки ожидания того, что американская экономика находится в лучшем состоянии, чем казалось.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в пределах 0,15%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,8%, шанхайский Shanghai SE Composite Index растет на 0,2%, японский Nikkei 225 снизился на 0,2%.

Стоимость нефти теряет 0,3%, до 45,22 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1899 доллара против 1,1874 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций после утреннего обновления многомесячных максимумов скорректировался вниз на фоне ощутимого ослабления рубля против доллара и евро. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,31%, до 3052,46 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1308,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 86 копеек, до 73,74 рубля, евро повысился на 1,25 рубля, до 87,50 рубля, следует из данных Московской биржи.