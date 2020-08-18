Российский рынок акций начал неделю слабо. Индекс МосБиржи на позитивном внешнем фоне стартовал с роста, но затем в течение сессии наблюдалось поступательное сползание вниз, что воспринимается в качестве признака слабости покупателей.

Объемы торгов остались повышенными. Основные потери среди отдельных отраслей понес нефтегазовый сектор (-0,9%), под давлением были акции Сбербанка (-0,9%).

Вновь вернулся спрос в акции золотодобывающих компаний: Петропавловск (+8,2%), Полюс (+4,2%), Полиметалл (+3,6%). Причина — в возобновлении подъема цен на драгметаллы.

Котировки фьючерсов на золото приближаются к отметке $2000. Это движение поддерживается общим падением индекса доллара, а также высокими темпами распространения COVID-19. Чем дольше будет продолжаться острая фаза пандемии, тем более продолжительными будут стимулирующие меры со стороны мировых ЦБ, а это позитив для золота. Возможно ли повторное движение к предыдущим максимумам на $2070 за тройскую унцию? Нельзя этого исключать, но вновь повторю, что текущие ценовые уровни по драгметаллам не являются устойчивыми и фундаментально оправданными на длинной дистанции. Инвестиционный и спекулятивный спрос на золото упадет после того, как в мире снизится неопределенность по поводу коронавируса на фоне запуска вакцинации. Так что среднесрочные риски сохраняются и для акций золотодобывающих компаний.

В понедельник слабо выглядел не только российский рынок акций, но и наши гособлигации. Индекс ОФЗ (RGBI) накануне просел на 0,7%. Это максимальное дневное снижение с марта. В то же время корпоративные бонды выглядели устойчивей. Соответствующий индекс (RUCBICP) упал всего лишь на 0,13%. Как правило, такое расхождение в динамике между государственными и корпоративными облигациями зачастую говорит о более активном оттоке нерезидентов.

Курс USD/RUB в понедельник подскочил на 1,2%. При этом индекс доллара снизился, а цены на нефть выросли на 1,3%. Возможно, причиной могла стать неопределенность инвесторов по поводу внешнеполитической ситуации. Других локальных поводов для такой слабости гособлигаций и в то же время снижения курса рубля не появлялось. Возможно, это движение будет кратковременным. Верхняя граница торгового коридора по USD/RUB, выступающая зоной технического сопротивления, расположена в районе 74,5–75.

Общая картина по индексу МосБиржи пока не меняется. Ранее котировки вернулись к уровням, которые были до острой фазы распродаж из-за начала распространения коронавируса в мире. Ближайшие технические препятствия наверху сместились в район 3100–3110 п. Краткосрочный взгляд преимущественно нейтральный. Уверенности в опережающей динамике нашего рынка относительно других развивающихся площадок, которую мы видели с начала августа, сейчас уже нет.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить заседание совета директоров Черкизово, в повестку которого включен вопрос дивидендов по итогам I полугодия.

Также напомним, что завтра последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов в Ростелекоме и TCS Group.

Американский рынок акций начал неделю с роста. Индекс S&P 500 вновь вплотную подошел к историческим максимумам. В ближайшее время они могут быть переписаны. В таком случае цели, на мой взгляд, сместятся к 3425–3445 п., откуда возможна уже более сильная коррекция. Поводов для отката достаточно, и главным образом это ухудшение отношений с Китаем. Кроме того, вскоре рынки начнут всерьез закладывать в цены итоги предстоящих президентских выборов в США.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра без изменений, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа в минусе на 0,35% и находятся около уровня $45,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.