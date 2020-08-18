Прогноз результатов "Газпром нефти" за II квартал по МСФО: EBITDA снизился на 14% к/к
Газпром нефть должна 20 августа опубликовать финансовые результаты за 2К20.
Мы ожидаем снижения выручки до 394 млрд руб. (-23% кв/кв, —37% г/г) вследствие падения цен на нефть (марка Urals потеряла в цене 29% кв/кв в рублевом выражении) и сокращения объема добычи жидких углеводородов примерно на 5% кв/кв.
По нашим оценкам, показатель EBITDA снизится до 62.1 млрд руб. (-14% кв/кв, —63% г/г), а рентабельность EBITDA покажет восстановительный рост до 16% (с 14% в 1К20), поддержку показателю окажет некоторое снижение операционных расходов (напомним, в 1К на EBITDA также негативно повлиял отрицательный лаг экспортной пошлины и высокая себестоимость запасов, суммарный эффект которых составил порядка 30 млрд руб).
По нашим оценкам, чистый финансовый результат будет положительным и составит 21 млрд руб., отражая прибыль от курсовых разниц, при том, что существенного обесценения в отчетном квартале не ожидается (по сравнению с 9 млрд руб. в 1К20).
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