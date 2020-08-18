ОФЗ: доходности выросли на геополитике
Вчера середина и дальний сегмент кривой сместились вверх на 20–30 бп на фоне неопределенности в отношении политической ситуации в Белоруссии. Короткие бумаги прибавили в доходности в среднем 10 бп. Основное давление на ОФЗ оказали продажи локальных инвесторов в первой половине торговой сессии, тогда как зарубежные игроки преимущественно заняли выжидательную позицию. Хуже всех вчера смотрелись ОФЗ-26207 (YTM 5,74%, +32 бп), ОФЗ-26228 (YTM 6,28%, +31 бп) и ОФЗ-26226 (YTM 5,64%, +31 бп). ОФЗ-26234 (YTM 5,18%) оказался самым устойчивым среди ОФЗ-ПД и закрылся без изменений. Между тем реальная доходность ОФЗ-52001 (YTM 2,30%) выросла на 6 бп. Торговая активность восстановилась до 18 млрд руб. (что соответствует среднедневному объему за месяц) против 8 млрд руб. в среднем на прошлой неделе. Длинные и короткие ОФЗ-ПК торговались наиболее активно – оборот в них составил 7 млрд руб. 6 млрд руб. соответственно. Облигации других развивающихся стран закрылись преимущественно в минусе. 10-летние облигации Бразилии выросли в доходности на 18 бп, 10-летние бумаги ЮАР прибавили в доходности 9 бп, длинные бенчмарки Польши и Мексики повысились в доходности на 3 бп. 10-летний выпуск Филиппин снизился в доходности на 7 бп.
Сегодня во второй половине дня Минфин объявит параметры предстоящих аукционов. Мы полагаем, что министерство предложит комбинацию ОФЗ с фиксированным купоном (учитывая, что на прошлой неделе он не размещал эти бумаги) и новый инфляционный линкер (поскольку Минфин обычно предлагает линкер каждую третью неделю месяца). Мы полагаем, что выбор конкретного выпуска ОФЗ-ПД будет зависеть от сегодняшней ценовой динамики рынка.
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