Долговой рынок: очередной коллапс на небольших объемах
Вчера плавный рост доходности ОФЗ сменился резким рывком наверх: кривая продемонстрировала рост на 12-23 бп, прежде всего, в середине и на длинном участке. Объем торгов был небольшим (17.5 млрд руб.), пусть и выше среднего уровня прошлой недели (7.4 млрд руб. в день).
Ключевые темы для беспокойства инвесторов остаются прежними – это геополитические риски (ситуация в Белоруссии) и неясность относительно того, как Минфин планирует воплощать планы по заимствованиям на год. Вероятно, кто-то из участников рынка попробовал сократить позицию на тонком рынке, что обернулось распродажей.
В подобных условиях у Минфина выбор на завтрашние первичные аукционы невелик – либо не проводить их, либо заявить серии ОФЗ-ПК или ОФЗ-ИН, зная, что инвесторы с большой вероятностью запросят существенный дисконт по цене.
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