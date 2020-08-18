Вчера плавный рост доходности ОФЗ сменился резким рывком наверх: кривая продемонстрировала рост на 12-23 бп, прежде всего, в середине и на длинном участке. Объем торгов был небольшим (17.5 млрд руб.), пусть и выше среднего уровня прошлой недели (7.4 млрд руб. в день).

Ключевые темы для беспокойства инвесторов остаются прежними – это геополитические риски (ситуация в Белоруссии) и неясность относительно того, как Минфин планирует воплощать планы по заимствованиям на год. Вероятно, кто-то из участников рынка попробовал сократить позицию на тонком рынке, что обернулось распродажей.

В подобных условиях у Минфина выбор на завтрашние первичные аукционы невелик – либо не проводить их, либо заявить серии ОФЗ-ПК или ОФЗ-ИН, зная, что инвесторы с большой вероятностью запросят существенный дисконт по цене.