Рубль сегодня останется около 73,5 за доллар
Вчера утром рубль немного укрепился, но позднее начал слабеть на фоне роста доходности ОФЗ и снижения цен российских акций. Ненадолго он даже достиг отметки 73,8 за доллар, затем попробовал отыграть потери, но вновь ослаб вечером, завершив день на уровне 73,7. Вероятно, нерезиденты продавали российские активы в связи с возросшей геополитической неопределенностью на фоне ситуации в Белоруссии.
Сегодня утром рубль стабилен. В ближайшие дни основное влияние на него продолжат оказывать геополитические факторы. В то же время, если ситуация будет достаточно спокойной, то поддержку рублю обеспечат экспортеры, которые будут наращивать продажи валютной выручки в преддверии налоговых выплат в начале следующей недели. Поэтому наш базовый сценарий предполагает, что рубль удержится около отметки 73,5 за доллар.
Сегодня в центре внимания будут данные по закладкам новых домов в США в июле, которые могут оказаться очень хорошими на фоне рекордно низких ставок по ипотеке. Кроме того, начнутся переговоры между Великобританией и ЕС о внешней торговле в условиях, сложившихся после Brexit, и они вряд ли будут легкими. В этих условиях доллар США может восстановиться до $1,185 за евро.
Рубль сегодня останется около 73,5 за доллар, если геополитическая ситуация будет спокойной, а доллар США может отыграть часть потерь против евро.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200818/831923751.html