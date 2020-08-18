Вчера утром рубль немного укрепился, но позднее начал слабеть на фоне роста доходности ОФЗ и снижения цен российских акций. Ненадолго он даже достиг отметки 73,8 за доллар, затем попробовал отыграть потери, но вновь ослаб вечером, завершив день на уровне 73,7. Вероятно, нерезиденты продавали российские активы в связи с возросшей геополитической неопределенностью на фоне ситуации в Белоруссии.

Сегодня утром рубль стабилен. В ближайшие дни основное влияние на него продолжат оказывать геополитические факторы. В то же время, если ситуация будет достаточно спокойной, то поддержку рублю обеспечат экспортеры, которые будут наращивать продажи валютной выручки в преддверии налоговых выплат в начале следующей недели. Поэтому наш базовый сценарий предполагает, что рубль удержится около отметки 73,5 за доллар.

Сегодня в центре внимания будут данные по закладкам новых домов в США в июле, которые могут оказаться очень хорошими на фоне рекордно низких ставок по ипотеке. Кроме того, начнутся переговоры между Великобританией и ЕС о внешней торговле в условиях, сложившихся после Brexit, и они вряд ли будут легкими. В этих условиях доллар США может восстановиться до $1,185 за евро.

Рубль сегодня останется около 73,5 за доллар, если геополитическая ситуация будет спокойной, а доллар США может отыграть часть потерь против евро.