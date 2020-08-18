Интер РАО опубликовало слабые результаты за 1п20. Вместе с тем главное в итогах полугодия для нас заключается в том, что руководство подтвердило участие компании в масштабных новых и ранее стартовавших проектах общей стоимостью, по нашей оценке, 400 млрд руб. Реализация этих проектов не только потребует использования всех денежных потоков Интер РАО в ближайшие пять лет, но и может привести к росту тарифов для конечного потребителя на 3%.

Мы понижаем нашу прогнозную цену на 12 месяцев на 5%, до 9,50 руб. По бумагам Интер РАО подтверждаем рекомендацию Покупать