S&P 500 вполне может обновить исторический максимум (вчера он торговался в 1 пункте от рекордного закрытия 19 февраля). При этом индекс S&P 500 Equal Weight все ещё на 6% ниже февральских максимумов. Все мы понимаем за счет каких компаний S&P 500 показывает такую отличную динамику в этом году, несмотря на все внешние обстоятельства. По этому поводу давайте для разнообразия посмотрим, что может прервать ралли в акциях крупнейших технологических компаний.

1) Мы видим постепенное снижение числа новых случаев заражения в США. В прошлый раз это привело к росту акций компаний — представителей «традиционной» экономики. Снижение распространение эпидемии – так себе повод для коррекции рынка, но в сочетании с другими факторами, может привести к оттоку денег из IT в другие сектора.

2) На прошлой неделе Epic Games (создатель Fortnite) подала в суд на Apple и Google с целью разрушить «монопольное» положение этих компаний на рынке мобильных приложений. Не факт, что у Epic получится добиться прогресса, но компанию уже поддержали в отрасли (например, Facebook и Spotify), плюс к этому регуляторы многих стран сами не в восторге от практик Apple и Google. Скорее всего, вопрос о монопольном положении IT гигантов будет одним из наиболее обсуждаемых перед выборами в США.

3) Ещё один повод волноваться может прийти из Китая. Санкции на Huawei и запрет TikTok могут привести к ответным действия со стороны китайских властей. Из-за этого могут пострадать компании, активно ведущие бизнес в Китае: Apple и Microsoft. Хотя, есть вероятность, что Пекин придержит ответные меры до выборов, в надежде, что Трамп проиграет и проблему нужно будет решать уже с другим президентом.

4) Sell-side консенсус по крупнейшим технологическим компаниям нельзя назвать консервативным. Да, у некоторых из них был изумительный второй квартал, но во многом это случилось из-за эпидемии. Например, Apple отчитался лучше ожиданий в основном за счет затаривания (на деньги, полученные населением от государства) и за счет хорошего спроса на iPhone SE. В результате прогнозы по выручке на этот год выросли почти на $10 млрд… и на следующий год тоже, и на 2022 тоже на $10 млрд. Аналогичная картина в Amazon, но здесь хотя бы это можно обосновать ростом популярности платформы: те, кто начал покупать там во время эпидемии, вероятно, продолжат это делать и после нее (вопрос только в объемах). Те же потребители, которые купили в прошлом квартале SE или iPad для работы/учебы вряд ли сделают это в следующем году.

5) Акции Apple сейчас торгуются на уровне 21 по мультипликатору EV/EBITDA следующего года. Так высоко они не были оценены даже когда темпы роста выручки держались в районе 40% в 2004 – 2012 годах. Акции Microsoft тоже оценены по рекордным мультипликаторам (тоже 21 по EV/EBITDA). Нельзя сказать, что это прямо очень дорого по современным меркам (Coca-Cola, например, оценена также), но на valuation support в случае реализации рисков, рассчитывать не приходится.