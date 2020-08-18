В июле промышленное производство в России сократилось на 8% по сравнению с июлем 2019 года. Это немного лучше, чем в июне, когда годовой спад достиг 9,4%. Таким образом, по итогам 7М20 выпуск в промышленности уменьшился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С поправкой на фактор сезонности он увеличился на 1,5% относительно июня, впервые с февраля показав позитивную динамику. В добывающем секторе производство в июле сократилось на 15,1% против 14,1% в июне (и 6,6% — за 7М20) на фоне продолжающегося снижения добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+. Динамика этого сектора продолжает негативно влиять на ситуацию в промышленности в целом. Вместе с тем другие подсектора (обрабатывающая промышленность, производство воды, газа и тепла) в июле зафиксировали улучшение динамики: годовой спад в обрабатывающей отрасли в июле составил лишь 3,3% против 6,4% месяцем ранее (и 2,5% — за 7М20), а выпуск в секторе ЖКУ относительно июля 2019 года уменьшился на 2,6% (против 4,8% в июне и 3% — по итогам 7М20). По нашим оценкам, с поправкой на фактор сезонности выпуск в обрабатывающей промышленности в июле по сравнению с июнем увеличился на 4,3% (против помесячного роста на 0,3% в июне).

Июльская статистика по обрабатывающему сектору неоднородна. С одной стороны, наблюдается нормализация производства пиломатериалов, химической продукции, одежды, бытовой техники, автомобилей. Позитивная динамика наметилась в металлургии. С другой стороны, в сегментах, которые в предыдущие месяцы показывали хороший рост, в июле наблюдалось некоторое замедление. Выпуск в пищевой промышленности в июле сократился на 0,8% по сравнению с июлем 2019 года (после годового роста на 4,5% в июне), хотя по итогам 7М20 он все равно увеличился на 5,4% относительно аналогичного периода 2019 года. Впрочем, этот спад был частично компенсирован годовым ростом производства напитков (на 11,9% против 2,9% в июне и 2,3% — за 7М20). Еще один быстрорастущий сектор — производство лекарств и медицинского оборудования — в июле показал замедление годового роста до 7,6% с июньских 36,8% (впрочем, по итогам 7М20 рост все равно оказался на высоком уровне — 16,3%). Производство металлопродукции в июле упало на 14,8% по сравнению с июлем 2019 года, тогда как в июне был зафиксирован его годовой рост на 2,2% (по итогам 7М20 показатель упал на 3,9%).

В целом опубликованная статистика указывает на то, что производство в секторах, пострадавших от последствий эпидемии COVID-19, постепенно восстанавливается до привычных уровней. По мере оживления внутреннего и внешнего спроса обрабатывающая промышленность будет получать дополнительную поддержку. Российские компании (за пределами нефтегазового сектора) весьма гибко адаптировались к новым реалиям; экспорт продукции обрабатывающего сектора в апреле — мае продолжал увеличиваться, хотя и более медленными темпами. В августе начинается смягчение ограничений на добычу нефти (в рамках второго этапа сделки ОПЕК+), и это должно оказать поддержку добывающим отраслям, а также промышленному производству в целом.