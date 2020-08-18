С уплаты страховых взносов в понедельник стартовал августовский налоговый период. В результате вчерашних перечислений в бюджет остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ сократились на 52,9 млрд руб., оставаясь при этом на более чем комфортном уровне (2,86 трлн руб.). Ставки МБК отреагировали на платежи незначительным ростом.

ЦБ расширяет депозитный лимит и доразмещает КОБР. Банк России увеличил лимит на сегодняшнем недельном депозитном аукционе до 1,76 трлн руб. против 1,49 трлн руб., размещенных неделей ранее. Также сегодня ЦБ попытается доразместить выпуск КОБР-34 в объеме 83,0 млрд руб., который не смог разместить в полном объеме (300 млрд руб.) неделей ранее.

Наличные деньги – основной канал оттока ликвидности из банковской системы с начала года. Отметим, что всю первую половину августа фиксировался отток ликвидности из банковской системы по каналу наличных денег. В общей сложности за указанный период чистый отток превысил 200 млрд руб. В целом наличные деньги являются основным каналом ухода ликвидности из банковского сектора с февраля текущего года. При этом максимальный нетто-отток наблюдался в марте (-701 млрд руб.) и был частично обусловлен традиционным снятием наличных к праздничным дням в первой половине месяца. Однако с началом карантинного периода в конце марта отток наличных средств не ослабевал и по итогам апреля достиг почти 550 млрд руб. С ослаблением ограничительных мер в мае снятие наличных не прекратилось, хотя и сократилось в объеме примерно вдвое. Наконец с началом лета отток ликвидности по каналу наличных средств вновь усилился и пока сохраняется практически в ежедневном режиме. В общей сложности с начала года по каналу наличных денег из банковской системы ушло чуть более 2 трлн руб., что более чем в полтора раза перекрывает чистый приток ликвидности по бюджетному каналу.

На российском валютном рынке во вторник доллар и евро корректируются после существенного роста накануне. Укреплению рубля способствуют в том числе преимущественно негативная динамика USD на большинстве развивающихся рынков, ослабление индекса доллара (обновившего минимум с мая 2018 г.) и, по всей видимости, подготовка к основным налоговым платежам экспортеров, для которых укрепление доллара и евро накануне предоставило хорошую возможность для продажи валютной выручки по привлекательному курсу.