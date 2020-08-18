По данным Росстата, в июле промышленное производство сократилось на 8% г./г. (-9,4% г./г. в июне). Нефтегазовый сектор остается под давлением ОПЕК++: с учетом продления «жестких» ограничений по добыче нефти на июль статистика пока не может зафиксировать значимых улучшений в этом сегменте. Под давлением слабого спроса в Европе — и добыча газа (напомним, что 2 кв. для европейской экономики оказался сложным, ВВП просел на 15% г./г., и 3 кв. тоже обещает быть непростым). В результате в общей просадке промышленности более 70% — «вина» нефтегазового сектора.

В остальных сегментах продолжается заметное восстановление. Так, после апрельской просадки на 9,4% г./г. падение промышленности, не связанной с добычей нефти и газа, замедляется на 1,5-2 п.п. г./г. каждый месяц, и в июле оно сократилось до 4,3% г./г. Конечно, стоит отметить, что ее темпы также ограничены пока еще не полностью восстановившимся внешним спросом (не исключено, что по этой причине на околонулевых темпах находится рост металлургии и химии). Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов внутренний инвестиционный фактор: мы не раз отмечали, что вскоре фокус бюджетных расходов сместится вновь на расходы, прямо или косвенно связанные с нацпроектами, что должно поддержать и производство инвестиционных товаров. Во всяком случае, мы уже видим определенное восстановление в сегменте машин и оборудования (его негативный вклад прошлых месяцев на уровне 1,2-1,5 п.п. в июле сократился почти до нуля).

С начала года за 7М промышленность просела на 6,6% г./г., однако уже со следующего месяца восстанавливаться начнет и нефтегазовый сектор (по мере ослабления ограничений ОПЕК++), а в перспективе будут подтягиваться и остальные сегменты на фоне исполнения бюджетных инвестиционных расходов и восстановления внешнего спроса. В итоге масштабы падения промышленности к концу года сократятся – мы сохраняем наш прогноз на этот год на уровне —5% г./г.