Сессия 17 августа на американских фондовых площадках завершилась в основном на положительной территории. Индекс S&P500 вырос на 0,27%, до 3382 пунктов, NASDAQ поднялся на 1%, однако Dow Jones опустился на 0,31%. В отсутствие прогресса с одобрением пакета стимулов и усиления напряженности в отношениях с Китаем циклические сектора оказались под давлением. Финансовые компании потеряли 1,5% на новости о сокращении позиций Berkshire Hathaway в акциях банков, а также под влиянием снижения процентных ставок. Энергетическая отрасль снизилась на 0,6%, промышленный сегмент опустился в стоимости на 0,5%. Технологический сектор торговался в плюсе во главе с акциями NVIDIA, которые двигались вверх в преддверии выхода квартальной отчетности.

Сегодня мировые фондовые площадки движутся разнонаправленно в условиях неоднозначного внешнего фона, усиления внешнеторгового конфликта между США и Китаем, отсутствия важных макроданных. Нейтрально участники рынка встретили новость Politico о планах республиканцев предложить сокращенный вариант стимулирующей экономику программы, в котором предусмотрено повышение пособия по безработице на $300 и предоставление почтовой службе субсидии в объеме $10 млрд. В свою очередь, демократы требуют сохранить пособие по безработице на уровне $600.

Напряженность между Китаем США продолжает нарастать. Вашингтон усиливает санкционное давление на технологического гиганта Huawei. Министерство торговли в понедельник заявило об ограничении доступа Huawei к покупке микросхем, что будет сдерживать развертывание сетей 5G с использованием оборудования компании. Кроме того, 38 филиалов Huawei в 21 стране добавлены в черный список, что усложнит для компании обход введенных США ограничительных мер.

Ситуация с коронавирусом в мире остается неоднозначной. Дневной прирост числа инфицированных в США остается вблизи минимумов июня. В штате Нью-Йорк собираются возобновить работу тренажерных залов. В то же время в Германии зафиксирован рекордный уровень заболеваемости за четыре месяца. В других европейских странах рост числа зараженных продолжается, хотя и становится медленнее, что не исключает повторное введение карантина.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается к 0,67%. Октябрьский фьючерс на Brent колеблется вблизи $45. Золото дорожает на 1,2%, закрепляясь над отметкой $2000. Аппетит к риску смешанный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться выше 3350 пунктов.

Сегодня квартальные результаты представит крупнейший в США ретейлер Walmart. Ожидается, что компания сообщит о росте продаж благодаря устойчивому спросу на продукты питания, а также повышению потребительских расходов на обувь и электронику по окончании карантина. Инвесторов и аналитиков интересуют подробности запуска сервиса подписки Walmart plus, который призван конкурировать с Amazon Prime.

Технически S&P500 продолжает слабеть, но все еще выглядит неплохо. Объемы торгов в последние дни остаются низкими, что говорит о спаде активности. Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума выглядят не слишком уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI не обновил локальный максимум вместе с рынком, что создает риск «медвежьей» дивергенции. Неспособность индекса побить февральский рекорд свидетельствует о рисках формирования двойной вершины, что обычно ведет к коррекции. Таким образом, в ближайшие дни вероятно снижение индекса как минимум до июльских пиков на уровне 3270 пунктов, а далее до июньских максимумов в районе 3230 пунктов.



