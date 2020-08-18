Pandora сохраняет привлекательность для инвестиций
Акции Pandora на торгах 17 августа упали после сообщения самой компании о том, что в этом году она ожидает снижения продаж до 20%, несмотря на возобновление работы почти всех ее магазинов.
Во втором квартале продажи ретейлера сократились на 38%, EBITDA оказалась на уровне 325 млн датских крон, маржинальность по ней упала до 1,1%. Чистый убыток по итогам квартала составил 175 млн датских крон.
Pandora рассчитывает на повышение продаж во второй половине года по сравнению с первой, хотя в августе компании опять пришлось закрыть некоторые магазины из-за возобновления ограничительных мер.
Считаем хорошим признаком восстановления крупнейшим в мире производителем ювелирных украшений своего годового прогноза, несмотря на ожидаемое снижение показателей. Выручка в этом году может упасть на 14-20%, а прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) без учета затрат на реструктуризацию задолженности на 16-19% в этом году.
Несмотря на слабость результатов, они в целом совпали с ожиданиями, а выручка даже несколько превысила консенсус-прогноз. Акции Pandora упали на 7,7% в первую торговую сессию после публикации отчетности и прогнозов. До этого котировки достигли двухлетнего максимума в пятницу. Текущая коррекция может быть связана с фиксацией прибыли после более чем двукратного роста стоимости бумаг с марта. Акции Pandora по-прежнему интересны для долгосрочных инвестиций.
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