Что будет на рынках осенью?
Думаю, что пришла пора выстраивать идеологический ряд на новый осенний финансовый сезон. Что будет двигать рынки, какие темы станут главными, что за риски нас ждут за углом?
Пока мы плывем на старой антикоронавирусной волне ликвидности, сгенерированной центральными банками. Волна мощная, двигает все рынки к новым историческим максимумам. Тут у инвесторов главный вопрос – куда эта волна занесет и новый ли это бычий рынок.
Пока можно придерживаться мантры, которую сформулировал Д.Трамп: к выборам рынок будет на хаях. Думаю, что спорить с этим — смысла нет. В крупных инвестбанках говорят о рисках роста доходности по дальним трежерис.
Да, это есть, наблюдаем, скорее всего, риск сформируется при подходе доходности 10 летних бумаг к 1%. Следующий риск осеннего сезона, собственно, сами выборы в США. Тут вроде бы просто: побеждает Трамп – рынок в космос, если Байден – то обвал. Но! Слишком очевидный сценарий.
Хотя, как показывает практика современного рынка, сильно мудрить нельзя, побеждает простой и прямолинейный инвестор, который покупает все, что дешево. Его можно понять, он на рынке впервые.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200818/831924793.html