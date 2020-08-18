Думаю, что пришла пора выстраивать идеологический ряд на новый осенний финансовый сезон. Что будет двигать рынки, какие темы станут главными, что за риски нас ждут за углом?

Пока мы плывем на старой антикоронавирусной волне ликвидности, сгенерированной центральными банками. Волна мощная, двигает все рынки к новым историческим максимумам. Тут у инвесторов главный вопрос – куда эта волна занесет и новый ли это бычий рынок.

Пока можно придерживаться мантры, которую сформулировал Д.Трамп: к выборам рынок будет на хаях. Думаю, что спорить с этим — смысла нет. В крупных инвестбанках говорят о рисках роста доходности по дальним трежерис.

Да, это есть, наблюдаем, скорее всего, риск сформируется при подходе доходности 10 летних бумаг к 1%. Следующий риск осеннего сезона, собственно, сами выборы в США. Тут вроде бы просто: побеждает Трамп – рынок в космос, если Байден – то обвал. Но! Слишком очевидный сценарий.

Хотя, как показывает практика современного рынка, сильно мудрить нельзя, побеждает простой и прямолинейный инвестор, который покупает все, что дешево. Его можно понять, он на рынке впервые.



