Вчера «Детский Мир» объявил о выплате дивидендов за I полугодие 2020 года в размере 2,5 руб. на акцию (2,1% дивидендной доходности). Событие происходит впервые в истории компании (ранее дивиденды выплачивались по итогам 9 мес. и года).

Немного о прошедших событиях. По итогам 2019 года «Детский Мир» вместо ожидавшихся 5,55 руб. дивидендов на акцию (100% чистой прибыли) направил лишь 3 руб. на акцию из-за неопределенности, связанной с пандемией. Компания может себе это позволить, поскольку по дивидендной политике направляет не менее 50% чистой прибыли по РСБУ на дивиденды (хотя в последние годы было стабильно 100%).

Дивиденды за I полугодие 2020 года в размере 2,5 руб. на акцию включают часть из ожидаемых невыплаченных дивидендов за 2019 год: по итогам полугодия «Детский Мир» заработал только 1,72 руб. чистой прибыли на акцию (это нормально, более 70% прибыли генерируется во 2 полугодии, и дополнительно наложился пандемический спад). Значит 0,78 руб. было взято из результатов 2019 года, так как для направления 2,5 руб. дивидендов на акцию просто не было бы средств.

Ключевой вопрос в том, как поступит компания дальше: пропустит ли дивиденды за 9 мес. и выплатит оставшуюся часть за 2020 год в мае 2021 года или же разделит дивидендные выплаты. Вполне вероятно, что мы можем ожидать не только 2,5 руб. дивидендов от «Детского Мира» в сентябре, но и схожий объем в декабре текущего года, и еще чуть больше в мае 2021 года. Таким образом, дивидендная доходность за год может составить более 7%.

Данные факторы будут поддерживать акции «Детского Мира» в среднесрочной перспективе. Тем не менее, с учетом значительного роста котировок в прошлые 2 месяца, потенциал роста бумаг компании остаётся невысокий.