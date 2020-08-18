Список потенциальных покупателей TikTok неожиданно дополнила компания Oracle, второй по размеру в мире разработчик ПО. Интерес компании к покупке китайского видеосервиса также не совсем понятен рынку, как и стремление приобрести этот актив со стороны Microsoft, основного конкурента Oracle. Оба претендента далеки от социальных сетей, оба не имеют успешного опыта управления глобальными развлекательными площадками. Тем не менее новость вызвала позитивное движение в бумагах Oracle. Котировки прибавили 3,5% перед основной сессией 18 августа.

Из того немногого, что известно широкой аудитории: Oracle уже ведет переговоры с рядом инвесторов, которые имеют доли в китайской ByteDance и в ее проекте TikTok. В числе переговорщиков упомянуты такие ключевые управляющие фондов, как General Atlantic и Sequoia Capital. Речь идет о продаже не только той части сервиса TikTok, которая обслуживает рынок США, но также о канадского, австралийского и новозеландского сегментов. Стоимость такого пакета акций, по собственной оценке инвесторов ByteDance, может доходить до $50 млрд. На наш взгляд, если исходить из стоимости близких по бизнес-модели компаний, в частности Snap, следует сократить оценку как минимум до $20-25 млрд.

Еще один ключевой фактор, который указывает, что у Oracle есть шансы обойти Microsoft, состоит в том, что данная компания активно спонсирует предвыборную кампанию Трампа, который инициировал продажу американских активов TikTok своим указом. Исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон в начале года учредил фонд в поддержку переизбрания Трампа. Конечно, данный фактор не станет решающим, иначе может вызвать вопросы о коррупционных мотивах в сделке. И все же, если Microsoft не договорится с ByteDance о цене, наиболее вероятным покупателем станет именно Oracle. Не исключено, что ради такой сделки администрация пожелает сдвинуть дедлайн по блокировке TikTok.

Возможная покупка китайского видеосервиса Oracle не дает ей каких-либо очевидных преимуществ. Вероятно, руководство корпорации ищет пути диверсификации. Бизнес Oracle по динамике заметно отстает от конкурентов. Выручка за последний квартал упала на 6% в годовом выражении, а чистая прибыль сохраняется без изменений на протяжении года. Признаки стагнации сказываются и на стоимости акций. Бумаги Oracle с начала этого года показывают почти нулевой прирост и по-прежнему ниже пиков предыдущего года. Для компании с выручкой менее $40 млрд покупка стороннего бизнеса в виде TikTok стоимостью в десятки миллиардов может оказаться слишком дорогой. Интеграция видеосервиса с основными программными продуктами Oracle возможна разве что за счет анализа больших данных, собранных среди пользователей. Удастся ли их использовать в маркетинговых целях – большой вопрос.

По нашей оценке, акции Oracle сейчас справедливо оценены рынком. Бумага не имеет тенденции к активному росту, но лишена и потенциала большого падения. В марте на тотальной распродаже активов Oracle теряла более 27%, но этот обвал уже полностью отыгран. Бумага сейчас представляет интерес преимущественно за счет стабильных дивидендов, которые составляют около 1,8% годовых на акцию.



