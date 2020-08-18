Вроде бы и день был хороший. Вроде бы ничто не мешало инвесторам активно покупать акции и ничего не должно было особо их смущать. И по идее ничто не должно было помешать индексу S@P500 обновить свой исторический максимум. Но, как говорится, что-то пошло не так. Чисто внешне проявилось это совсем слабо. Однако, если более внимательно присмотреться к итогам вчерашних торгов, то признаки беспокойства все же окажутся достаточно явными.

Во-первых, это минимальная активность участников торгов. Обороты по итогам вчерашнего дня оказались на минимальных значениях с февраля текущего года, то есть именно с момента в преддверии «коронавирусного падения» рынка.

Во-вторых, на первый план опять вышли всеми любимые FAANGовцы — триллионеры и именно они были главными драйверами вчерашнего роста. Любимые то они — любимые, но остальные-то где?

Ну, и наконец, в-третьих, упомянутому выше индексу S&P500 так и не удалось покорить заветную вершину, хотя до нее в ходе торгов оставалось менее 0,3%. А ведь это была вторая попытка за последнюю неделю. И это уже начинает сильно смущать инвесторов. Очень нехорошо как-то получается.

Единственным утешением могут служить новые рекорды в индексе NADSAQ — как абсолютный, так и по закрытию рынка. Однако NASDAQ так приучил всех к своим рекордам, что на них уже перестали обращать внимание.

Если же посмотреть на итоги вчерашних торгов в разрезе отдельных акций, то стоит в первую очередь обратить внимание на акции лидеров ритейлинга — компаний Walmart (WMT, +2,26%) и Home Depot (HD, +2,74%), чью финансовую отчетность по итогам 2-го квартала инвесторы ждут с особым нетерпением. Она должна появиться на свет сегодня еще до начала торгов и с хорошими финансовыми показателями этих компаний участники рынка связывают особые надежды.

Впрочем, такие же надежды связаны и с выходом отчетности еще одной знаковой компании — NVidia (NVDA, +6,68%). Хотя отчетность этой компании должна появиться только в среду после окончания торгов, но инвесторы уже сейчас начали подбирать акции в ожидании блестящих результатов. Так ли это будет на само деле неизвестно, но прогнозы аналитиков по компании NVidia весьма и весьма позитивны.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 17 августа было заключено более 600 тысяч сделок с акциями 1 216 эмитентов на общую сумму почти 700 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 18 августа

Погоду на фондовом рынке сегодня можно охарактеризовать словами — настороженно — позитивная. Вроде бы ничего плохого за ночь не случилось, и это уже хорошо. Поэтому умеренный позитив, царивший вчера весь день, никуда не улетучился. Однако тревожное состояние, связанное с распространением коронавируса, который пока, к сожалению, не сдает свои позиции, заставляет многих напрячься и ждать — а вдруг будет хуже?

Кроме того, безусловно, не добавляют оптимизма американо — китайские торговые отношения. Здесь также, как и с коронавирусом, вроде бы ничего плохого в последние дни не случилось, но все в напряжении — как бы чего не вышло?

Все это в совокупности привносит тревожную нотку, которая не позволяет инвесторам развернуться во всю широту своих желаний и всю толщину своих кошельков.

Особые надежды, как уже было сказано выше, сегодня многие участники рынка связывают с выходом хорошей квартальной отчетности от Walmart (WMT), которая должна появиться еще до начала торгов. Если надежды инвесторов сбудутся, то это реально будет мощным фактором в поддержку рынка. Насколько сильны позитивные ожидания свидетельствует тот факт, что даже в преддверии выхода отчетности инвесторы продолжают активно покупать акции Walmart, и они растут на премаркете почти на 2%.

Кроме того, сегодня стоит обратить внимание также на выходящие макроэкономические данные по строительству. В 15-30 мск появятся данные за июль по разрешениям на новое строительство и по закладке новых домов. И в первом, и во втором случаях аналитики ожидают улучшения показателей по сравнению с июнем и если данные выйдут хотя бы in-line, а может быть даже и лучше, то это тоже может стать хорошим поводом к продолжению покупок.

Короче, как видим, поводов для оптимизма сегодня вроде бы больше, чем негатива, который по большому счету сейчас отсутствует. Но при этом участники рынка понимают, что негатив может прилететь внезапно и испортить всю фондовую погоду. Наверное, именно поэтому фьючерсы на основные американские индексы торгуются вблизи нулевых отметок в зеленой зоне и создается такое впечатление, что они попросту боятся уходить слишком далеко — чтобы в случае чего быстренько вернуться к нулевым отметкам и «спрятаться в домик».

И все же оценивая шансы на сегодняшний день, можно предположить, что умеренный рост, который мы наблюдаем в последние дни, должен продолжиться. В конце концов, должен же индекс S&P500 переписать свой абсолютный максимум, до которого осталось менее 0,3%?! Вот на эту отметку мы и будем нацеливаться сегодня.