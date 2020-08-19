Вчера динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции М.Видео (+3,31%). Аутсайдерами стали бумаги Лензолота (-5,78%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Татнефть (-0,42%) выплатит дивиденд за первое полугодие. Из-за кризиса на рынке нефти котировки кратковременно опустились вдвое от максимума, но отыграли половину падения. Татнефть стала абсолютным рекордсменом по увеличению акционерной стоимости. В этой связи ее дивидендные выплаты даже на фоне падения спроса на нефть и нефтепродукты дает позитивный сигнал инвесторам. Несмотря на отсутствие краткосрочных драйверов роста (дивиденд менее 10 руб. на акцию), у компании есть значительный положительный потенциал благодаря реализации программы наращивания добычи на 30% до 2030 года, а также за счет дальнейшего роста нефти на фоне соглашения ОПЕК+ и принятых ведущими экономиками мира мер стимулирования. Цель по обычке и префам Татнефти на конец года — 698 руб. и 689,24 руб. соответственно.

Минфин отменил аукцион ОФЗ. Официальной причиной этого названа волатильность на финансовых рынках (на наш взгляд, ее не наблюдается). До конца третьего квартала остается еще шесть аукционов. План предусматривал привлечение 1 трлн руб., и 70% этого объема — за счет размещения среднесрочных бумаг. На наш взгляд, если отклонение от плана не превысит 25%, негативных последствий это не повлечет. Минфин пользуется комфортной ситуацией на рынке и снижает ставки по долгу. Но у инвесторов заметно ослаб интерес к рублевым бумагам на фоне падения их доходности. Если до сентября аукционы будут отменены, то дальнейшее снижение ключевой ставки окажется под вопросом.

НЛМК (+0,24%), спек. продажа. Формируется разворотная фигура, цель технической коррекции — 152 руб. на горизонте двух недель.

Ожидаем умеренное снижение. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74, ориентир по индексу Мосбиржи: 3000-3050 пунктов.