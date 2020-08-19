Американские биржевые площадки во вторник завершили торги преимущественно ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,23%, закрывшись на отметке 3389,78 пункта; промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,24%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,73%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 0,66%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на один базисный пункт, до −0,46%.

Позитивные настроения были обусловлены данными по рынку жилья США, которые показали, что строительство новых домов в июле ускорилось самыми быстрыми темпами почти за четыре года. Сегодня в фокусе рынков будет публикация протокола июльского заседания ФРС США. Так называемые «минутки» могут указать на то, что регулятор готов перейти к таргетированию инфляции и дадут больше информации о дальнейшей политике стимулирования американской экономики. Согласно данным Refinitiv благодаря беспрецедентным мерам поддержки со стороны ФРС с мартовских минимумов S&P 500 продемонстрировал самый большой рост за 103-дневный период за 87 лет, а «медвежий» рынок, начавшийся в конце февраля, стал самым коротким в истории индекса.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,73% и закрылись на отметке $45,11. Сегодня в первой половине дня поддержку цене фьючерсного контракта Brent могут оказать данные от API, показавшие недельное снижение запасов сырой нефти в США на 4,2 миллиона баррелей. Позже игроки переключат свое внимание на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и публикацию данных от Минэнерго США. Эти события вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее направление движения цены фьючерсного контракта Brent, которая в течении девяти торговых сессий никак не может выйти из диапазона $44,5—45,7.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,06%, закрывшись на отметке 3050,7 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3040 и 3020 пунктов, сопротивления — 3080 и 3100 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 130000 и 129000 пунктов, сопротивления — 132500 и 134000 пунктов. Пара доллар/рубль по-прежнему остается в рамках диапазона 72,7—74, тяготея к его нижней границе.