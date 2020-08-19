Европейский фондовый рынок во вторник снизился, акции банковского и энергетического секторов возглавили снижение на опасениях эскалации напряженности между США и Китаем. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 0,6%, британский индекс FTSE 100 снизился на 1,0%, немецкий DAX потерял 0,5%, французский CAC просел на 0,8%.

Второй день подряд американские индексы демонстрируют положительную динамику. Исключением выступил Dow, который по итогам основной торговой сессии индекс просел на 0,24% до 27 778,07 пункта, Nasdaq увеличился на 0,73% до 11210,8, а S&P500 прибавил 0,23% и составил 3389,8.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, обновил во вторник исторический максимум, достигнув отметки почти 4000 пунктов, однако во второй половине дня отошел от максимума. Предыдущий рекордный показатель был достигнут 19 февраля — 3 393,52 пункта.

Свой интерес к покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии продемонстрировал и производитель программного обеспечения Oracle. Эта новость вызвала интерес и к самой компании, котировки которой выросли на 2,2%.

Устойчивость к негативным эффектам пандемии доказал один из локомотивов американского рынка Amazon. Компания объявила во вторник о намерении вложить свыше $1,4 млрд в новые офисы в шести городах США. Так, согласно информации СМИ компания планирует нанять свыше 3500 человек в офисы в Нью-Йорке, Финиксе, Сан-Диего, Денвере, Детройте и Далласе. Amazon решил сыграть на контрасте с планами ряда других крупных технологических компаний, которые готовятся к долгосрочному периоду удаленной работы на фоне пандемии коронавируса, который не помешал компании отчитаться о рекордной выручке в размере $88,9 млрд в квартале, завершившемся 30 июня. По итогам дня бумаги компании прибавили 4,09%.

До открытия основной торговой сессии свои финансовые результаты опубликовал Walmart. Результаты оказались лучше ожиданий. Так, скорректированная чистая прибыль на акцию за второй квартал составила $1,56 против ожидаемых $1,25. Выручка Walmart за период выросла в годовом выражении на 5,6%, до $137,742 млрд при прогнозе в $135,29 млрд. Сильным результатам способствовал 97% рост онлайн продаж. Несмотря на рост акций в ходе утренней сессии, в ходе основной сессии цена развернулась.

Сильные результаты по итогам квартал показал также американский поставщик автомобильных запчастей Advance Auto Parts. Акции компании выросли на 1,15% после того, как компания заявила о чистой прибыли на акцию в $2,92, что оказалось лучше ожидаемых $1,92. Выручка компании также превзошла прогнозы ($2,5 млрд против $2,28 млрд).

В среду свои финансовые результаты опубликуют Target Corp, NVIDIA и Lowe's.

Интересным моментом среды станет публикация протокола заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Традиционно внимание будет приковано к деталям и изменению риторики, однако сюрпризов участники рынка не ждут.

Презрев очередное нагнетание ситуации с Китаем, а также тот факт, что соглашения по новым стимулам достигнуто не было, американские индексы продолжают рваться вверх. Становится очевидно, что в ближайшее время мы не раз услышим о новых рекордах американских индексов.