Во вторник рынок в целом пребывал в фазе коррекции-консолидации, высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в умеренном минусе. Обыкновенные акции корпорации Алроса (ALRS) подешевели на 1.6%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 1.2%, Полюса (PLZL) – на 1.1%. Геополитический фактор вновь оказывает влияние на рынок – на этот раз активность инвесторов сдерживается событиями в Белоруссии, что выразилось, в том числе, в коррекции вниз по индексу RGBI, отражающему динамику цен российских ОФЗ (в понедельник индекс понизился на 0.7%, во вторник закрылся вблизи уровня локального минимума).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Привилегированные акции Саратовэнерго (SAREP) подорожали на 7.5%, обыкновенные (SARE) – на 7.0%, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) – на 3.7%, М.Видео (MVID) – на 3.3%. Тем временем привилегированные акции Лензолото (LNZLP) подешевели на 5.8%, Ставропольэнергосбыта (STSBP) – на 4.1%, Селигдара (SELGP) – на 3.8%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Готовность инвесторов к принятию риска по российским бумагам остается под давлением политической ситуации в Республике Беларусь. Кроме того, не исключено усиление санкционных рисков из-за позиции Сената США в отношении вмешательства РФ в предвыборный процесс (сенатский комитет пришел к выводу о санкции президента РФ в отношении хакерских атак на ресурсы американской Демократической партии в 2016 году). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации в диапазоне 73.0 – 73.5 по паре доллар-рубль.