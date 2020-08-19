По итогам вторника Индекс Мосбиржи не изменился и остался чуть ниже несильного сопротивления 3060 пунктов. Обороты торгов были низкими, практически все «голубые фишки» также торговались нейтрально. Тем временем S&P500 с большими мучениями сумел обновить исторический максимум, но энтузиазма двигаться вверх дальше не видно.

И сегодня российский рынок акций откроется без существенных изменений: американские фьючерсы находятся около нуля, в районе 45 долларов за баррель стоит нефть.

Некоторое удивление вчера вызвали бумаги золотодобытчиков, которые не реагировали на возобновление роста золота. Отчасти в этом им мешало укрепление рубля. Сегодня золото снижается, и не исключено, что среднесрочно перекупленные «Полюс», «Полиметалл» и «Петропавловск» пойдут за ним вниз.

Аномально вел вчера и рубль, в паре с долларом закрывшись чуть выше отметки 73. С одной стороны, укрепление рубля к американской валюте можно объяснить ослаблением доллара на мировом рынке. Так пара евро/доллар преодолела рубеж 1,19, что дает ей среднесрочные шансы движения в район 1,24. Однако мы ранее неоднократно видели, что «россиянин» игнорировал динамику доллара к основным мировым валютам.

Но при этом продолжилась распродажа ОФЗ. Похоже, что рублевые бонды Минфина перестали пользоваться спросом, финансовое ведомство даже отменило сегодня традиционный аукцион по размещению ОФЗ.

Распродажу российских госбумаг можно объяснить разрастанием политического кризиса в соседней Белоруссии.

В таких условиях не видим никаких поводов для роста рубля, и ждем его ухода в паре с долларом ближе к отметке 74.

Все спокойно на рынке нефти. По-прежнему, «черное золото» индифферентно относится к динамике пары евро/доллар. Сегодня пройдет встреча мониторингового комитета стран ОПЕК+, однако принципиальных решений там принято не будет. Интересны будут мнения участников расширенного картеля относительно их удовлетворенности нынешними ценами. Возможно, мы услышим и какие-то намеки относительно дальнейших планов ОПЕК+.

Однако вряд ли эти новости, а также данные по запасам в США смогут существенно двинуть котировки нефти.

В целом же на всех финансовых рынках наблюдается некоторое затишье. Вот только непонятно: оно перед последующей бурей, или просто трейдеры ушли в отпуска…