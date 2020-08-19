Торговая активность на российском рынке акций во вторник заметно снизилась относительно прошлой недели. Обороты упали на четверть. Индекс МосБиржи в течение дня показал нейтральную динамику. Большинство голубых фишек консолидировались в боковом формате. Редкий случай, когда практически нет ликвидных бумаг крупных компаний, которые существенно отклонились от общей рыночной динамики.

Отметим лишь, что хуже остальных торговались акции золотодобывающих компаний, включая привилегированные бумаги Лензолото (-5,8%) и Селигдара (-3,8%). Продолжается поступательное снижение в АЛРОСА (-1,6%). Инвесторы пока не находят поводов для роста, так как признаков восстановления алмазного рынка еще не появилось. Среди отстающих выделим и бумаги Аэрофлота (-1,8%). Неопределенность по размеру и цене предстоящей допэмиссии сохраняется, сдерживая активность покупателей.

После максимального за пять месяцев падения российских ОФЗ во вторник темпы снижения замедлились. Впрочем, Минфин все равно принял решение, что в связи с возросшей волатильностью назначенные на среду аукционы по размещению гособлигаций отменяются в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации. Индекс ОФЗ (RGBI) сегодня находится на минимальном уровне с мая. Обращаю внимание, что в тот момент ключевая ставка Банка России была на отметке 5,50% против 4,25% сейчас.

По индексу МосБиржи общая картина практически не меняется. Краткосрочный взгляд нейтральный, ближайшие целевые ориентиры находятся около 3100–3110 п. Обеспечить такой подъем главным образом могут тяжеловесные нефтегазовые фишки, а также обыкновенные бумаги Сбербанка.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию финансовых отчетов за II квартал у МТС, Мечела и Ростелекома. Также сегодня последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов в Ростелекоме и TCS Group.

Ситуация на рынке нефти остается стабильной. Котировки Brent по-прежнему находятся чуть выше $45 и показывают крайне низкий уровень волатильности. На сегодня запланировано проведение заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Ожидания нейтральные: каких-то новых решений по изменению квот приниматься не будет. Вчерашняя статистика по запасам нефти в США от API указывает на их снижение больше, чем ожидалось — умеренный позитив для нефтяных котировок.

Фактором поддержки для нефти и в целом всех commodities является возобновление активного снижения индекса доллара (USD против корзины валют). Во вторник он опустился до нового минимума с мая 2018 г. Курс EUR/USD уже приближается к отметке 1,20.

По паре USD/RUB взгляд не меняется. Котировки находятся в боковом коридоре. Его нижняя граница расположена около 72,3–72,6. Сверху область сопротивления проходит в районе 74,5–75. В ближайшие дни ожидаем консолидацию в этом диапазоне.

На американском рынке акций наконец-то произошло обновление исторических максимумов по S&P 500. Во вторник он вырос на 0,2%. Следующие локальные цели сместились в район 3425–3445 п., откуда возможна уже более сильная коррекция.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растет на 0,1%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа в минусе на 0,6% и находятся около уровня $45,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия вторника.