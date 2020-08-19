Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный, или даже слабо негативный. Нефть и золото торгуются в минусе на фоне стабилизации доллара. Впрочем, лёгкий рост демонстрируют промышленные металлы, но этого может оказаться недостаточно, чтобы перекрыть растущие тревоги по поводу нового торгового конфликта США и КНР. Впрочем, российский рынок может сосредоточиться на внутренних историях. Бумаги TCS Group будут торговаться последний день с дивидендами (14,6 рублей), как и акции «Ростелеком» (5 рублей). МТС и «Мечел» отчитаются по МСФО за I полугодие. В начале дня отечественный рынок может проявить неуверенность вслед за рынками Азии, хотя фьючерсы на европейские индексы готовы были продолжить рост вслед за индексами США.

По итогам торгов 18 августа индекс МосБиржи снизился на 0,06% до 3050,70 п., а РТС вырос на 0,21% до 1311,52 п. День оказался достаточно скромным в отношении новостного потока. Утром ощущалась тревожность из-за очередных запретов продаж микросхем с американскими технологиями для Huawei, но рынок уже в какой-то мере привык к действиям американской администрации. Европа не смогла удержаться в плюсе, чем и опечалила российских оптимистов. Корпоративных новостей было немного. Совет директоров «Татнефти» (-0,28%) на заочном заседании 17 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 9,94 рубля на все виды акций. Уход основателя из руководства «Петропавловск» привёл к тому, что международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Petropavlovsk до «B» с «B-». Прогноз рейтинга — «стабильный». Лидерами дня стали бумаги «М.Видео» (+3,3%), привилегированные «Мечел» (+1,8%), БСП (+1,01%), «Акрон» (+0,85%) и «Роснефть» (+0,77%). Слабее всех смотрелись бумаги «Петропавловск» (-1,9%), «Аэрофлот» (-1,77%), «Алроса» (-1,59%) и ТГК-2 (-1,52%). Объём торгов на основной секции Московской Бирже составил скромные 58,562 млрд рублей.

Рубль смог воспользоваться глобальной слабостью доллара, но также укрепил свои позиции против евро. Данному процессу способствуют приближающиеся налоговые платежи. Также можно говорить о росте интереса к ОФЗ, доходность по которым заметно выросла в последнее время. Накануне ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в 2030 году показывали доходность около 6,25%, или, если вычесть инфляцию, около 2,8% реальной доходности. Подобные соотношения были вполне привычными до начала текущего цикла смягчения денежной политики ЦБ РФ. Днём рубль был лидером среди валют развивающихся стран, но затем немного снизил темп своего наступления. В случае сохранения тенденции на рынке ОФЗ можно ожидать дальнейшего укрепления рубля. Впрочем, Минфин пока решил не рисковать и отменил размещения, запланированные на среду на фоне текущего роста доходностей, которые на рынке также связывают с ситуацией в Белоруссии. Но ситуация всё же идёт по относительно спокойному сценарию и уже через неделю ведомство может возобновить аукционы.

Индексы NASDAQ и S&P 500 смогли завершить день новыми рекордами. Dow Jones завершил день в минусе во многом из-за падения акций Boeing на 1,03%. В компании продолжают отмечать слабый рынок и предлагают работникам очередную волну выходных пособий. Примечательно, что индекс S&P 500 установил свой предыдущий рекорд 19 февраля. Однако за эти полгода он успел оказаться в «медвежьем» рынке, а затем записать на свой счёт самое быстрое в истории восстановление. День начинался с отчётов Walmart Inc. и Home Depot, которые отчитались заметно лучше ожиданий на фоне повышенного спроса потребителей, как на бытовой онлайн шоппинг, так и на товары для улучшения жилищ. Впрочем, рынку отчётности было мало и неопределённость прогнозов на второе полугодие привела к падению бумаг на 0,65% и 1,12% соответственно. Если прогнозы торговых сетей не удовлетворили, то статистика по рынку жилья была весьма позитивной. Число разрешений на строительство выросло за июль на 18,8% и на 9,4% в годовом выражении, а начало строительств увеличилось за июль на 22,6%, а в годовом выражении на 23,4%. Из корпоративных событий можно отметить то, что Oracle Corp. (+2,2%) заявила о своём интересе к покупке китайской социальной сети TikTok, что похвалил президент Дональд Трамп. В компании Apple (+0,83%) решили пойти ещё дальше в отношениях с Epic Games, которая придумала платежи в обход App Store. В Apple решили убрать полностью профиль мятежной компании, но Epic Games решительно подала в суд на купертинского монополиста. В разрезе секторов рынок смотрелся очень неоднородным. Сектор товаров длительного потребления (Consumer Discretionary) показал рост на 1,46%, сектор коммуникаций вырос на 1,09%, а вот потери в энергетике на уровне 1,71% и финансах 0,67% могли испортить рекордную поступь индексов. По итогам торгов DJIA снизился на 0,24% до 27778,07 п., S&P 500 поднялся на 0,23% до 3389,78 п., а NASDAQ вырос на 0,73% до 11210,84 п.

Азиатские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Министерство торговли Китая запустило расследование по поводу демпинга австралийских производителей вина. Новость, конечно, не столь масштабная, как американское давление на Huawei, но увеличивает число векторов торговой напряжённости. Япония опубликовала серию статистических данных. Базовые машиностроительные заказы сократились на 7,6% за июнь. Экспорт в июле упал на 19,2% и утешением служит лишь то, что ожидалось падение на 21,0%. Импорт упал на 22,3%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23122,53 п. (+0,31%), Hang Seng — 25117,29 п. (-0,99%), Shanghai Composite — 3439,92 п. (-0,32%).

Нефть и золото находились под давлением на фоне стабилизации доллара, который весьма резво слабеет в последние недели. Меж тем, накануне отраслевой институт API сообщил, что на неделе до 14 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,3 млн бар. Опрос Reuters указывал на то, что рынок ждал сокращения на 2,7%. В какой-то мере на нефть также оказывает очередное заявление президента США Дональда Трампа о том, что он отложил торговые переговоры с Китаем, так как на текущий момент он не хочет разговаривать с Китаем. В течение дня состоится министерская виртуальная встреча OPEC+, от которой не ждут каких-либо значимых решений. Вечером также выйдет отчёт Минэнерго США, который, вероятно, подтвердит статистику API. К 9:00 мск Brent — $45,07 (-0,86%), WTI — $42,81 (-0,72%), Золото — $1995,9 (-0,85%), Медь — $6595,15 (+0,55%), Никель — $14695 (+0,14%).

Индекс доллара торговался в незначительном плюсе на отметке 92,27 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 0,66%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,194 (+0,05%), GBP-USD — $1,325 (+0,05%), USD-JPY – 105,55 (+0,12%).