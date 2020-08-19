Благодаря масштабным фискальным и монетарным стимулам при росте спроса на бумаги технологического сектора американским индексам удалось восстановиться после падения в марте. Так, вчера индекс S&P 500 смог переписать исторические максимумы, зафиксированные в середине февраля текущего года. Умеренному оптимизму способствовала макроэкономическая статистика: данные по строительству в США вышли лучше ожиданий. Не подвили и отчеты крупнейших американских ритейлеров Walmart, Kohl’s и HomeDepot, показавших сильную динамику продаж. Центральной темой остается обсуждение в Конгрессе нового пакета стимулов. Республиканцы и демократы пока не могут прийти к консенсусу, что в условиях растущего числа зараженных коронавирусом способно негативно отразиться на состоянии американской экономики. По нашему мнению, новые меры поддержки — это вопрос времени, пакет стимулов может оказаться меньше изначально озвученного, но, скорее всего, будет принят.

В то же время для участников рынка фактором неопределенности, который способен ухудшить сантимент, выступают риски второй волны пандемии и геополитика. При этом несмотря на резкие заявления американских властей в отношении китайских технологических компаний, речи о жестких ограничениях и санкциях пока не идет. В целом рынки остаются перегретыми, но сохраняют тенденцию к росту.

Сегодня азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, отыгрывая рост американского рынка. В лидерах австралийские и корейские индексы, китайский рынок корректируется после роста в начале недели. Незначительный рост показывают и фьючерсы на индексы в США. На настроения инвесторов сегодня в большей степени способна повлиять публикация протоколов с последнего заседания Федрезерва. Инвесторы рассчитывают получить информацию по дальнейшим шагам регулятора по поддержке рынка и американской экономики.

Вчера индекс Мосбиржи не смог продолжить растущую динамику начала торгов и завершил день нейтрально. По нашему мнению, российский рынок продолжит следовать за умеренными изменениями внешнего фона. Наиболее вероятным сценарием на сегодня считаем консолидацию индекса Мосбиржи в середине диапазона 3000-3100 пунктов. Фактором риска может стать геополитика. Из корпоративных событий отметим отчетность МТС и Мечела.