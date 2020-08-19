Ставки по облигациям были долгое время зажаты в тиски с одной стороны количественным смягчением ФРС, а с другой стороны – инъекциями ликвидности, которые должны в конечном итоге разогнать инфляцию.

После 40-летнего тренда на снижение ставок, инфляция судя по всему, готовится напомнить о своём существовании. Ожидаемая инфляция в США растёт с самого дна мартовского обвала рынка. Однако ставки по государственным облигациям остаются примерно на тех же кризисных уровнях. Похожее отставание имело место в 2013-м году, когда доходности сначала не росли вслед за прогнозной инфляцией, а затем резко наверстали упущенное (см. график ниже).

Общий принцип такой: при росте доходностей популярные акции роста (как правило – технологические компании с небольшими активами) могут уступить титул фаворитов акциям стоимости – бумагам эмитентов из реального сектора с производством и сравнительно невысоким коэффициентом P/Е.

Одним из основных бенефициаров высоких ставок и более резко восходящей кривой доходности облигаций считается банковский сектор. Падающие ставки по всему миру ударили по процентным доходам банков, и, если долгосрочные (10 лет) доходности подскочат, это, наоборот, пойдёт на пользу кредиторам.

Также к традиционным проинфляционным секторам рынка относят акции сырьевых, энергетических и промышленных компаний, которые в своей цепочке поставок опираются на сырьевые ресурсы и способны переложить на потребителя растущие издержки в виде дорожающего сырья.

Однако специфика коронакризиса требует более точечного отбора конкретных акций даже среди «правильных» секторов. Акции энергетических компаний в целом стали рискованным вложением, даже учитывая, что сокращение добычи нефти вытащило цену углеводородов с исторического минимума. В финансовом секторе желательно избегать акций небольших региональных банков, так как они зависят от малых компаний, тех же энергетиков и пострадавшего ритейла. А вот среди сырьевых компаний лучше рынка показывают себя акции металлургических компаний, даже тех, что не связаны с драгоценными металлами.

По опыту 2013 года, ставки начинают ликвидировать отставание от инфляционных ожиданий не сразу и могут находиться в «режиме ожидания» около года. Так что нужные акции лучше иметь в портфеле заранее: решающий момент может наступить неожиданно.