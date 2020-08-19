СД Татнефти (ПОКУПАТЬ) рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 9,94 руб. на акцию.  — (НЕЙТРАЛЬНО)

Татнефть вернулась к выплатам дивидендов.  Напомним, что финальные дивиденды за 2019 г. держателям префов составили 1 руб./акцию, а держателям “обычки” дивиденды не выплачивали. С учетом падения финрезультата в 1 п. возврат к поощрению акционеров расцениваем как хороший знак, но сюрпризов ждать неоткуда: доходность по бумагам составит менее 2% на акцию. 