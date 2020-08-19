По данным Банка России на сегодняшнее утро, остатки на корсчетах коммерческих банков достигли 2.96 трлн руб., не изменившись относительно среднего показателя прошлой недели (2.87 трлн руб.).

Накопление рублевых остатков на фоне умеренного интереса к вчерашнему недельному депозитному аукциону (размещено 1.67 трлн руб. при лимите 1.76 трлн руб.) свидетельствует о плановой подготовке к налоговым выплатам в конце августа. При этом заблаговременное создание запаса ликвидности отражает скептичные ожидания в части притока средств в конце месяца через автономные факторы: с начала месяца они имели противоположный знак и сбалансированы (отток наличности —0.21 трлн руб., приток средств из бюджета +0.27 трлн руб.).

Сложившаяся ситуация выглядит равновесной для ставок фондирования и инструментов регулирования избыточной ликвидности. После возобновления размещения КОБР в середине августа регулятор наметил целевой объем среднесрочных облигаций на уровне 0.9 трлн руб. (0.82 трлн руб. в обращении), однако сохранил в обойме депозиты «тонкой настройки» для выравнивания перекосов в ставках. Текущее положение ставок овернайт – Ruonia 4.11%, своп USD/RUB 3.85% – указывает на потенциал действий через «тонкую настройку», однако логичнее увидеть действия ЦБ уже после налоговых дат.