Mail.ru Group (MAIL LI, MAIL RX, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) и Сбербанк (SBER LI; SBER RX; ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) объявили о предоставлении на паритетных началах дополнительных 12 млрд руб. на развитие их СП в сегменте O2O, что эквивалентно дополнительным 18% к общей сумме инвестиций на уровне 64,6 млрд руб. (с учетом выполнения определенных KPI), указанных при создании O2O. После дополнительного финансирования обе стороны сохранят равные доли в СП (по 45,005%).

Новый капитал будет направлен на расширение направлений и бизнесов, которые не входили в периметр сделки на момент ее закрытия в декабре 2019 г: среди них — картографический сервис 2ГИС, приобретенный в июне 2020 г. и сервис экспресс- доставки продуктов "Самокат" (75,6% консолидировано в мае 2020). Ситимобил и Delivery Club по-прежнему хорошо профинансированы и не нуждаются в дополнительных инвестициях: в 2К20 DC выиграл от карантинных мер и достиг нового рекордного максимума по показателю квартальной выручки – она составила 2,5 млрд руб. по итогам 2К20 (компания ожидает как минимум удвоения выручки по итогам этого года); Ситимобил также демонстрирует хорошие результаты – количество

поездок выросло в 3 раза г/г до 35,7 млн. Мы считаем, что новость о дополнительном финансировании ожидалась на рынке после покупки новых быстро развивающихся активов в периметре СП. Таким образом, мы считаем это сообщение НЕЙТРАЛЬНЫМ для акций Mail.ru.