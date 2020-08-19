Российские еврооблигации продемонстрировали восстановление котировок
Российские евробонды: отскок. Вчера российский рынок евробондов довольно активно возмещал потери понедельника. Впрочем, полностью вернуться к уровням пятницы не удалось – дальний отрезок российской долларовой суверенной кривой по-прежнему держится около 3%. Держатели белорусского госдолга вчера наконец-то несколько перевели дух – евробонды прибавили в стоимости 2-3 фигуры. Любопытно, что отскок начался тогда, когда кредитные спреды данных бумаг достигли мартовских уровней (времени начала обвала мировых рынков). По-видимому, выше этих спредов рынок идти пока не готов.
Сектор ОФЗ: сегодня предложения новых бумаг от Минфина не будет. Новостью дня стала отмена Минфином первичных аукционов, которые должны были состояться сегодня. Ведомство отказалось от размещения «в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации». Надо сказать, что данное решение было действительно позитивно встречено вторичным рынком: падение стоимости ОФЗ, намечавшееся утром, к концу торгового дня уполовинилось. Между тем, спред в доходности 10-летней ОФЗ к текущему уровню ключевой ставки ЦБ вплотную приблизился к отметке 200 б. п.
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