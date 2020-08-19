Российские нефтяные компании направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором выразили обеспокоенность планами Минфина по изменению существующей системы налогообложения нефтяной отрасли. Речь идет о возможной корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) и применении обновленных (и, соответственно, потенциально более низких) коэффициентов для расчета льгот по НДПИ в зависимости от степени выработанности месторождения. Представители отрасли предлагают оставить действующий налоговый режим без изменений до 2025 г. (изначально ожидалось, что параметры НДД не будут меняться в течение пяти лет), после чего правительство сможет внести в него изменения. В письме также отмечается, что инвестиции в месторождения, разрабатываемые в рамках режима НДД, с момента его введения в 2019 г. выросли на 110 млрд руб. Кроме того, по оценкам нефтяников, в случае изменения параметров НДД в соответствии с предложениями Минфина добыча нефти в России в ближайшие десять лет снизится на 340 млн т, инвестиции в нее сократятся на 2,3 трлн руб. (31 млрд долл.), а бюджет недосчитается 2,5 трлн руб. (34 млрд долл.) поступлений. В свою очередь, предлагаемые изменения коэффициентов для НДПИ могут привести к снижению добычи на 270 млн т и поступлений в бюджет – на 2 трлн руб. (27 млрд долл.). Наш комментарий: Потенциальный пересмотр условий предоставления налоговых льгот по НДПИ в зависимости от степени выработанности – новая инициатива, отличная от озвученных в начале августа предложений Минфина в отношении НДД (см. Ежедневный обзор рынка от 3 августа), которая может оказать дополнительный негативный эффект на прибыльность нефтяных компаний.

По нашим оценкам, льготы по НДПИ, связанные со степенью выработанности месторождений, в 2019 г. составили 6,2 млрд долл. или 17% от общего объема льгот, предоставленных сектору, и 9% от совокупной EBITDA пяти крупнейших нефтяных компаний: Роснефти (включая Башнефть), Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпром нефти и Татнефти. Согласно нашим расчетам, на Сургутнефтегаз приходится самая большая доля этих льгот, которая составила 18% (или 1,3 млрд долл.) от EBITDA компании за 2019 г., затем следует Татнефть (17%, 700 млн долл.), Роснефть (9%, 2,8 млрд долл.), Лукойл (6%, 1,1 млрд долл.) и Газпром нефть (3%, 300 млрд долл.).

Хотя мы отмечаем, что со снижением цен на нефть объем налоговых льгот снижается, и в 2020 г. льготы по НДПИ, связанные со степенью выработки, по нашим расчетам, составят 10% или 3,1 млрд долл. от EBITDA нефтяных компаний при средней цене Urals 40 долл./барр. Что касается изменения режима НДД, стоит отметить, что позиция российских нефтяных компаний существенно отличается от позиции Минфина, по мнению которого инвестиции российских компаний в целом (то есть не только в месторождения с режимом НДД) 2017 г. не изменились. Минфин представил несколько потенциальных изменений в режиме НДД, которые, по нашим оценкам, могут снизить совокупную EBITDA публичных компаний на 2–3% в 2021–2023 гг. по сравнению с тем, какой бы она была при текущем налоговом режиме. Показатели EBITDA Газпром нефти и Роснефти по итогам 2021 г. могут снизиться на 18% и 6% соответственно. Эти компании окажутся под самым сильным давлением, если поправки в режиме НДД будут приняты в том виде, в котором они предлагаются Минфином.

Мы считаем потенциальные изменения режима регулирования нефтяного сектора негативным фактором для инвестиционной привлекательности компаний.