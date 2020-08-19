Владимир Путин провел встречу с главным исполнительным директором Роснефти Игорем Сечиным, основные итоги которой представлены ниже.

 Роснефть в июле начала бурение двух разведочных скважин на шельфе Карского моря (лицензионные участки Восточно-Приновоземский-1 и 2). Общие запасы на участках, по данным Роснефти, составляют 2 млрд т нефти и 3,7 трлн куб. м газа. Роснефть ведет бурение скважин самостоятельно, без партнеров.  Роснефть может вернуться в проект Восточной нефтехимической компании, если налоговый режим проекта будет благоприятным и стабильным. В случае строительства комплекс будет потреблять ежегодно 3,5 млрд куб. м природного газа.

 Нефть, добываемая на Западно-Иркинском месторождении на Таймыре, отличается низким содержанием серы, что дает основание продавать ее с премией к мировым бенчмаркам. Западно-Иркинское месторождение является частью проекта Восток Ойл.

 Роснефть будет удерживать добычу нефти на Сахалине (РНСахалинморнефтегаз) на низком уровне в ближайшие 1,5–2 года с учетом ограничений по соглашению ОПЕК+, а также строительства новых транспортных систем после аварии на нефтепроводе Оха-Комсомольск. В будущем Роснефть свяжет свои сахалинские площадки с нефтепроводом проекта Сахалин-1, в котором Роснефти принадлежит 20%-я доля. Комсомольский НПЗ (на который в настоящее время поставляется нефть с Сахалина) будет получать нефть из нефтепровода ВСТО. Наш комментарий: Роснефть и ExxonMobil в 2014 г. на лицензионном участке Восточно-Приновоземский-1 в Карском море совместно пробурили скважину, которая доказала наличие запасов углеводородов и привела к открытию нефтегазового месторождения Победа с запасами 130 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа (категории С1+С2), согласно оценке Госкомиссии РФ по запасам полезных ископаемых на тот момент. Однако с тех пор Exxon вышла из проекта в связи с возможными санкциями правительства США. Роснефть тогда приостановила дальнейшую разведку.

Мы считаем возобновление геологоразведочных работ нейтральным для компании, но отмечаем, что начало разработки месторождения в Карском море может оказать давление на балансовые показатели компании, поскольку бурение в этом районе, вероятнее всего, будет обходиться дороже, чем в традиционных регионах деятельности Роснефти. Вместе с тем, учитывая относительно низкие текущие цены на нефть и газ, Роснефть едва ли будет вкладывать в этот проект значительные средства в ближайшее время. Дальневосточный нефтехимический комбинат – это нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, который Роснефть планировала построить в Приморском крае. Компания остановила проработку этого проекта в 2019 г., заявив, что налоговый маневр сделал его менее привлекательным (см. Rosneft – 1Q19 IFRS; strong EBITDA, weak earnings от 14 мая 2019 г.). Первая очередь комбината будет включать НПЗ (мощность – 12 млн т/г), вторая – нефтехимический завод (мощность – 3,4 млн т/г). Общий объем инвестиций ранее оценивался Роснефтью на уровне более 700 млрд руб. В целом мы считаем новость нейтральной и будем ожидать дальнейшей информации по проекту.