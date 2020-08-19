Вчера утром рубль стал укрепляться, восстанавливаясь после падения накануне. Вероятно, этому способствовали признаки стабилизации геополитической обстановки, а также переговоры Владимира Путина с европейскими лидерами, на которых обсуждалась ситуация в Белоруссии. Кроме того, к укреплению рубля привело глобальное ослабление доллара, несмотря на очень оптимистичные данные по закладкам новых домов в США в июле, указывающие на довольно быстрое восстановление американской экономики. Вероятно, общий позитивный настрой на рынках заставляет доллар, который является защитным активом, дешеветь против большинства валют, даже несмотря на хорошие макроэкономические данные.

В ближайшее время определяющее воздействие на рубль по-прежнему будут оказывать геополитические факторы. Сегодня на экстренном саммите ЕС будет обсуждаться ситуация в Белоруссии. Если обстановка останется спокойной, то постепенное увеличение предложения валюты со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами, предстоящими на следующей неделе, позволит рублю протестировать отметку 72,6 за доллар в ближайшие дни.

При спокойной геополитической обстановке, глобальном ослаблении доллара США и поддержке экспортеров рубль в ближайшие дни будет укрепляться и может достичь 72,6 за доллар.



