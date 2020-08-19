Несмотря на удачные результаты Mail.ru Group за второй квартал, отдельные направления ее бизнеса нуждаются в инвестициях для расширения. Соглашение между компанией и Сбербанком о докапитализации совместного О2О-предприятия (online-to-offline) призвана обеспечить необходимый приток средств.

Бизнес Mail.ru отличается высоким уровнем диверсификации и развивается очень неоднородно. При этом компания демонстрирует достаточно стабильный рост выручки с небольшими колебаниями в последние годы. Во втором квартале выручка Mail.ru по МСФО выросла на 25,5% кв/кв. Однако динамика EBITDA и чистой прибыли нестабильна. За отчетный период эти показатели повысились на 3,9% и 8,2% соответственно. Однако некоторые кварталы компания закрывала с отрицательными результатами. Давление на них оказывают убыточные направления бизнеса Mail.ru, крупные покупки и также скачки операционных расходов в последние несколько лет. Это сказывается также на маржинальности бизнеса.

Чтобы не проиграть в конкурентной борьбе Яндексу и крупным зарубежным компаниям Mail.ru необходимо объединять технологические усилия и развивать сервисы интенсивнее. Для акций роста, к которым относятся и бумаги Mail.ru Group, наличие убыточных или долго окупаемых проектов некритично. Однако по сравнению с основными конкурентами на российском и зарубежном рынке компания отстает с точки зрения динамики и стабильности роста. Это сказывается на недооцененности инвесторами на мультипликаторах P/S, P/E, P/BV и других относительно аналогов.

Цель привлечения финансирования в размере 12 млрд руб. — докапитализация картографического сервиса 2ГИС, сервиса доставки продуктов «Самокат» и ряда других. В пресс-релизе компаний также указано, что «Ситимобил» и Delivery Club не нуждаются в дополнительном финансировании.

В связи с отменой режима самоизоляции и под влиянием сезонных факторов в текущем квартале мы ожидаем незначительного снижения объемов доставки в рамках Delivery Club по сравнению с объемами апреля-июня. Четвертый квартал для Delivery Club станет удачным, если сервису удастся продемонстрировать результаты, сопоставимые с показателями второго квартала. Мы не ожидаем существенного снижения числа заказов с достигнутых в последнем отчетном периоде 16,1 млн. Это связано с повышением лояльности и ростом числа новых клиентов, а также с лидирующей позицией Delivery Club в сегменте сервисов доставки готовой еды.

Отмена ограничительных мер, вероятно, не снизит популярность сервисов O2O, самоизоляция лишь ускорила процесс цифровизации привычных для массового потребителя услуг. В этом смысле даже новая волна эпидемии в осенний период не окажет существенного влияния на эластичность спроса.

Общая выручка направления Food-tech, включая Delivery Club, за 2020 год при реализации оптимистичного сценария может достичь 9 млрд руб. Способствовать этому будет и стремительное развитие сервиса «Самокат». Однако это потребует значительных маркетинговых усилий из-за относительно небольшой доли этого сервиса на рынке доставки продуктов из магазинов, высокой конкуренции и лояльности покупателей к аналогичным компаниям, работающим уже не первый год.

Для Сбербанка и Mail.ru важно, что их доли в СП одинаковы, так как это сохранит вектор развития сервисов.

Ожидаем, что в следующем году выручка компаний, входящих в СП, продолжит увеличиваться двузначными темпами. Наибольший вклад в результат должны внести Foodplex и DeliveryClub. Для бизнеса Mail.ru Group эти направления – локомотив роста финансовых показателей.



