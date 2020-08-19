Mail.ru Group усиливает конкурентные позиции за счет совместных проектов
Несмотря на удачные результаты Mail.ru Group за второй квартал, отдельные направления ее бизнеса нуждаются в инвестициях для расширения. Соглашение между компанией и Сбербанком о докапитализации совместного О2О-предприятия (online-to-offline) призвана обеспечить необходимый приток средств.
Бизнес Mail.ru отличается высоким уровнем диверсификации и развивается очень неоднородно. При этом компания демонстрирует достаточно стабильный рост выручки с небольшими колебаниями в последние годы. Во втором квартале выручка Mail.ru по МСФО выросла на 25,5% кв/кв. Однако динамика EBITDA и чистой прибыли нестабильна. За отчетный период эти показатели повысились на 3,9% и 8,2% соответственно. Однако некоторые кварталы компания закрывала с отрицательными результатами. Давление на них оказывают убыточные направления бизнеса Mail.ru, крупные покупки и также скачки операционных расходов в последние несколько лет. Это сказывается также на маржинальности бизнеса.
Чтобы не проиграть в конкурентной борьбе Яндексу и крупным зарубежным компаниям Mail.ru необходимо объединять технологические усилия и развивать сервисы интенсивнее. Для акций роста, к которым относятся и бумаги Mail.ru Group, наличие убыточных или долго окупаемых проектов некритично. Однако по сравнению с основными конкурентами на российском и зарубежном рынке компания отстает с точки зрения динамики и стабильности роста. Это сказывается на недооцененности инвесторами на мультипликаторах P/S, P/E, P/BV и других относительно аналогов.
Цель привлечения финансирования в размере 12 млрд руб. — докапитализация картографического сервиса 2ГИС, сервиса доставки продуктов «Самокат» и ряда других. В пресс-релизе компаний также указано, что «Ситимобил» и Delivery Club не нуждаются в дополнительном финансировании.
В связи с отменой режима самоизоляции и под влиянием сезонных факторов в текущем квартале мы ожидаем незначительного снижения объемов доставки в рамках Delivery Club по сравнению с объемами апреля-июня. Четвертый квартал для Delivery Club станет удачным, если сервису удастся продемонстрировать результаты, сопоставимые с показателями второго квартала. Мы не ожидаем существенного снижения числа заказов с достигнутых в последнем отчетном периоде 16,1 млн. Это связано с повышением лояльности и ростом числа новых клиентов, а также с лидирующей позицией Delivery Club в сегменте сервисов доставки готовой еды.
Отмена ограничительных мер, вероятно, не снизит популярность сервисов O2O, самоизоляция лишь ускорила процесс цифровизации привычных для массового потребителя услуг. В этом смысле даже новая волна эпидемии в осенний период не окажет существенного влияния на эластичность спроса.
Общая выручка направления Food-tech, включая Delivery Club, за 2020 год при реализации оптимистичного сценария может достичь 9 млрд руб. Способствовать этому будет и стремительное развитие сервиса «Самокат». Однако это потребует значительных маркетинговых усилий из-за относительно небольшой доли этого сервиса на рынке доставки продуктов из магазинов, высокой конкуренции и лояльности покупателей к аналогичным компаниям, работающим уже не первый год.
Для Сбербанка и Mail.ru важно, что их доли в СП одинаковы, так как это сохранит вектор развития сервисов.
Ожидаем, что в следующем году выручка компаний, входящих в СП, продолжит увеличиваться двузначными темпами. Наибольший вклад в результат должны внести Foodplex и DeliveryClub. Для бизнеса Mail.ru Group эти направления – локомотив роста финансовых показателей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200819/831928618.html