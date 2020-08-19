Приток средств по бюджетному каналу восполнил ликвидность после уплаты страховых взносов. Во вторник остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ выросли почти на 100 млрд руб., с избытком компенсировав отток средств на уплату страховых взносов в понедельник. Рост остатков был полностью обеспечен притоком ликвидности по бюджетному каналу, в том числе частично за счет погашения купонов по выпускам ОФЗ. В результате корсчета вновь приблизились к отметке в 3 трлн руб., обновив максимум более чем за месяц.

Значение профицита ликвидности банковского сектора всю последнюю неделю почти не меняется, однако сегодня должно возрасти за счет увеличения средств банков на недельных депозитах в ЦБ (+183,1 млрд руб.) по итогам вчерашнего аукциона и таким образом может превысить отметку в 2 трлн руб.

Сегодня Федеральное казначейство проводит аукцион РЕПО с лимитом 100 млрд руб. и депозитный аукцион с лимитом 30 млрд руб., сроком размещения на 35 дней и плавающей ставкой. Напомним, что накануне рублевый и валютный аукционы РЕПО казначейства остались без заявок, и на сегодняшнем аукционе не исключена схожая ситуация. В то же время определенный спрос можно ожидать на депозитном аукционе по плавающей ставке.

Рубль вновь снижается при неоднозначных настроениях на EM и напряженном геополитическом фоне. На российском валютном рынке в среду баланс сил вновь изменился: доллар и евро демонстрируют днем рост после того, как во вторник теряли позиции. Общая обстановка на валютных площадках EM выглядит не столь однозначно: вместе с рублем снижалась индийская рупия, в то же время укреплялся южноафриканский рэнд, а турецкая лира и бразильский реал демонстрировали нейтральную динамику. Негативный отпечаток на позиции рубля накладывало дневное снижение котировок нефти, а также сохраняющиеся геополитические угрозы. В частности, накануне в США спецкомитетом Сената была опубликована последняя часть доклада о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.

Несмотря на невнятные настроения на рынках EM и напряженный геополитический фон, у рубля все же остаются сегодня шансы развернуть ситуацию в плюс до конца дня, если котировкам нефти помогут традиционные данные по запасам нефти в США. Институт API ожидает сокращения запасов на 4,3 млн баррелей, но при этом прогнозирует рост запасов бензина, тогда как рынок ожидает их снижения.



