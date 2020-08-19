Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику. В центре внимания инвестиционного сообщества остается обострение конфликта между США и Китаем после срыва переговоров и анонсированных Белым домом санкций в отношении Huawei. Трамп заявил, что отменил торговые переговоры с Китаем в прошлые выходные, потому что «не хотел общаться». Президент США вновь обвинил власти КНР в пандемии и отметил невыполнение договоренности по экспорту американских товаров. Кроме того, стало известно, что Госдепартамент попросил колледжи и университеты отказаться от вложений в китайские компании в портфелях своих фондов.

Переговоры о новом пакете стимулов продолжают буксовать, но могут возобновиться на этой неделе. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в ближайшие дни вновь соберет законодателей для рассмотрения вопроса о финансировании почтовой службы. Г-жа Пелоси заявила о готовности демократов урезать объем стимулирующих мер вдвое, что может поспособствовать возобновлению конструктивного диалога в Конгрессе.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис снижается к 0,65%. Октябрьский фьючерс на Brent колеблется вблизи $45 перед встречей министров стран ОПЕК+. Действующая договоренность о сокращении добычи на 7,7 млн баррелей в сутки, вероятнее всего, пересмотрена не будет. Золото опустилось до отметки $1989. Аппетит к риску смешанный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться выше 3390 пунктов.

Сегодня выйдут еженедельные данные по динамике запасов нефти и бензина. Прогноз предполагает их сокращение на 2,67 млн и 1,05 млн баррелей соответственно. Также будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. В этом документе инвестсообщество ожидает намеков на видение регулятором среднесрочных перспектив и возможные изменения его политики.

Сегодня квартальные результаты представит ведущий производитель видеокарт Nvidia. Консенсус предполагает рост выручки на 41,7% г/г при повышении операционной прибыли на 70% г/г. Активное увеличение выручки может быть обусловлено эффектом приобретения компании Mellanox.

Квартальный отчет выпустит также один из крупнейших ретейлеров товаров для дома и ремонта Lowe’s. Согласно ожиданиям рынка, выручка и прибыль компании увеличится на 15,1% и 27,9% на фоне роста спроса в период пандемии.

Отчитается за второй квартал и розничная сеть Target. Среднерыночный прогноз закладывает повышение выручки на 7,6% при сокращении чистой прибыли на 13,6% из-за давления на маржу.

Индекс настроений от Freedom Finance сохраняется на отметке 11 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает слабеть, но все еще выглядит неплохо. Объемы торгов в последние дни остаются низкими, что говорит о спаде активности. Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума выглядят не слишком уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI дрейфует около границы перекупленности, что может стать поводом для фиксации позиций. Индекс широкого рынка обновил февральский максимум, но для продолжения роста ему нужно закрепиться выше 3390. Если позитивный импульс иссякнет, возможно формирование двойной вершины, что вкупе с дивергенцией по RSI на недельных графиках может привести к коррекции в область 3230-3260 пунктов.



