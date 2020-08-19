Индекс Мосбиржи сегодня к 12:30 мск вырос на 0,4% под влиянием позитивной динамики на американском и сырьевом рынках.

Акции Mail.ru повысились на 2% на фоне новости о планах Сбербанка и самой интернет-компании инвестировать 12 млрд руб. в развитие новых бизнесов в рамках СП. Возможно, данная новость не изменит краткосрочные показатели инвестиционной привлекательности Mail.ru. Консенсус закладывает прибыль компании по итогам 2020 года на уровне 12 млрд руб. Эти ожидания выглядят существенно завышенными, так как в первом полугодии компания получила убыток в 4 млрд руб. Кроме того, прибыль компании за июль-декабрь 2017-2019 годов отличала сезонная нестабильность. Долгосрочные оценки справедливой стоимости компании информация о возможном новом раунде роста активов на несколько процентов, вероятно, поддержит, как и факт сотрудничества с крупнейшим российским банком. С 2013 года, то есть практически с начала текущего этапа стагнации экономики, увеличила активы в три раза. При этом долгосрочная статистика показывает, что ускорение роста российского ВВП с определенным временным лагом вызывает повышение ROA компании на несколько процентов.

Сравнительно слабо выглядят бумаги ФСК ЕЭС. Контролирующие компанию Россети запросили у правительства бюджетную субсидию в 184,73 млрд руб. на электрификацию БАМа и Транссиба. Эти средства сейчас отсутствуют в инвестпрограмме ФСК ЕЭС. Без субсидии, по оценкам компании, текущие тарифы не позволят проекту окупиться. Другие варианты финансирования предусматривают повышение сетевого тарифа ФСК на 13% или отказ от выплаты дивидендов вместе с увеличением долговой нагрузки. Данная новость неблагоприятна для котировок ФСК. Однако при поступлении информации о поддержке регуляторами инвестпрограммы компании, к примеру, в рамках общенационального плана по восстановлению экономики, акции могут получить драйвер роста.

Акции Qiwi прибавляют в цене на фоне публикации прогноза, согласно которому чистая прибыль компании во втором квартале увеличилась на 35% г/г, до 2,657 млрд руб. Этот прогноз заметно превосходит оценки, сделанные на основании тренда и сезонности. Однако позитивная динамика прибыли финансового сектора в первом полугодии позволяет рассчитывать на то, что отчет Qiwi по МСФО, который выйдет сегодня, не разочарует инвесторов.

Несмотря на краткосрочные флуктуации цен в последние дни, основные информационные тенденции и технические тренды котировок сохраняются, поэтому преобладает вероятность продолжения позитивной динамики на российском рынке. Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи: 3050-3085 пунктов, ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,75-73,80 и 86,5-87,70 соответственно.