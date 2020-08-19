Вчерашний день можно со спокойной совестью добавить в анналы истории. Индекс S&P500 после двух неудачных попыток покорения своих максимумов, достигнутых в феврале, все же путем героических усилий сумел это сделать. Обновление правда получилось чисто символическим — абсолютный максимум подняли всего лишь на 1 пункт (+0,03%), а максимум по закрытию рынка — на 3,5 пункта (+0,1%). Честно говоря, негусто. И как-то очень уж неуверенно это получилось. А если учесть, что и обороты на торгах минимальны, то можно сделать вывод о том, что это дело рук спекулянтов, которые хотели поставить флажок на новой высоте и сделали это чисто формально.

К сожалению приходится констатировать, что глобальных инвестиционных идей как не было, так и нет. Хотя постоянно идут сообщения, что «умные деньги» инвестиционных фондов вроде бы приходят на рынок, но при ближайшем рассмотрении этого процесса в упор не видно. А если взглянуть трезво на происходящее, то мы видим, что основные драйверы роста на рынке все те же — это компании — триллионеры. Так, по итогам вчерашнего дня акции того же Amazon (AMZN, +4,09%) выросли более чем на 4%, акции Alphabet (GOOGL, +2,61%) — почти на 3%. Остальные триллионеры — Microsoft (MSFT, +0,57%) и Apple (AAPL, +0,89%) хоть и показали более скромный результат, но все равно камня на камне не оставили от уверенности биржевых медведей. Но тут же возникает вопрос — а остальные где? Ну, хорошо, Амазон вырос, и даже понятно почему… Он вырос на прекрасной отчетности своего прямого конкурента — мирового лидера офф-лайн ритейлинга компании Walmart (WMT, —0,66%), которая показала почти 100-процентный прирост онлайн продаж по итогам 2-го квартала. Только вот здесь мы видим очень странную картину — акции непосредственно самого Walmart бодро росли только на премаркете (до +6%!), но вот завершили день уже в минусе. Таким образом, вывод здесь только один — весь нынешний рост держится на очень ограниченном списке акций и что произойдет, когда инвесторы ими «наедятся», пока совершенно не понятно.

Среда обычно достаточно напряженный день. Но будет ли он таким сегодня — совершенно непонятно. На рынке царит удивительное спокойствие, которое пока не может нарушить ни негативные данные по росту числа заболевших коронавирусом, ни позитивные данные о неожиданно быстром восстановлении строительной отрасли. Инвесторы, если таковые конечно остались на рынке, и спекулянты незыблемо стоят на своем и с упорством Сизифа двигают индексы все выше и выше. Вот уже покорен абсолютный максимум по индексу S&P500, но вопрос — что дальше?— остается открытым.

С одной стороны, налицо очень много вполне актуальных бычьих индикаторов, свидетельствующих о возможном дальнейшем росте рынка. Но, с другой стороны, 5 месяцев непрерывного роста говорят сами за себя. Ведь как ни крути, а деревья не растут до небес.

Поэтому, безусловно, здравый смысл заставляет многих инвесторов задуматься и не спешить с принятием окончательных инвестиционных решений. Это видно и по текущим котировкам. Вроде бы ничего плохого за ночь не случилось и вчерашний позитив должен работать и сегодня. Но фьючерсы на основные американские индексы, также как и вчера, торгуются вблизи нулевых отметок в зеленой зоне и ждут более значимых сигналов, которые могут появиться по время основной торговой сессии.

Что может повлиять сегодня на настроение инвесторов? Ну, во-первых, это выход данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в 17-30 мск. Здесь должно быть все хорошо и аналитики прогнозируют небольшое снижение запасов, что должно позитивно сказаться на котировках черного золота. Цена нефти пока по итогам первой половины дня снижается, но совершенно незначительно — в пределах 1% и слишком уж сильных движений на горизонте пока не предвидится.

В 21-00 мск появятся на свет протоколы с последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Они всегда вызывают живой интерес со стороны участников рынка. Но, все же, положа руку на сердце, мы вряд ли увидим там что-то новое, чего еще никто не знает. Поэтому мгновенный всплеск волатильности может быть и будет, но продлится он недолго и завершится скорее всего ничем.

Ну, а вишенкой на торте будет выступать сегодня квартальная отчетность от одного из лидеров технологического сектора — компании NVidia (NVDA). Ожидания здесь очень позитивные и с очень большой вероятностью мы увидим великолепную отчетность. Проблема здесь будет только в одном — слишком уж перегреты акции этой компании.