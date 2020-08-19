Продолжу развивать вчерашнюю тему про новый осенний финансовый сезон. Еще один риск, о котором не было сказано – это вторая волна коронавируса.

Конечно, трудно предположить, что вторая волна будет сопровождаться таким же пиар-трэшем, как и первая. Уже всем понятно, что люди на улицах не умирают, в конвульсиях не бьются, что закрывать города и страны на полный карантин нет необходимости.

Однако для инвесторов, которые занимают длинные позиции особенно важно, чтобы идеология второй волны коронавируса не покидала полисимейкеров в центральных банках, иначе они начнут думать о нормализации монетарной политики и тогда основной драйвер роста рынков акций точно исчезнет.

Пока все выглядит стабильно, о второй волне и экономическом спаде постоянно говорят и в ФРС, и в ЕЦБ. Думаю, что до первого снега эта риторика у центральных банкиров сохранится. А дальше, глядишь, начнутся мутации, третья волна и т.д. Вообще было бы замечательно, если бы волны коронавируса совпадали с программами количественного смягчения: волна 4=QE4.